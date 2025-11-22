このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
【大宮vs徳島を配信】
【11月23日】RB大宮アルディージャvs徳島ヴォルティスの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J2リーグ第37節

【J2 2025放送予定】明治安田J2リーグ2025第37節、RB大宮アルディージャ対徳島ヴォルティスのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025年11月23日(日)に行われる2025シーズンの明治安田J2リーグ第37節で、RB大宮アルディージャと徳島ヴォルティスが対戦する。

【J2第37節】大宮vs徳島をライブ配信！

本記事では、RB大宮アルディージャvs徳島ヴォルティスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

RB大宮アルディージャvs徳島ヴォルティス｜試合日程・キックオフ時間

RB大宮アルディージャvs徳島ヴォルティスは、11月23日(日)に大宮のホーム、NACK5スタジアム大宮で開催される。

  • 大会：2025 明治安田J2リーグ 第37節
  • 日時：2025年11月23日(日) 14:00キックオフ
  • 対戦：RB大宮アルディージャ vs 徳島ヴォルティス
  • 会場：NACK5スタジアム大宮

【J2第37節】大宮vs徳島をライブ配信！

RB大宮アルディージャvs徳島ヴォルティス｜放送・配信予定

明治安田J2リーグ第37節のRB大宮アルディージャvs徳島ヴォルティスは、地上波テレビ放送は『テレビ埼玉』で生中継、ネットは『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

【J2第37節】大宮vs徳島をライブ配信！

RB大宮アルディージャvs徳島ヴォルティスのおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J2リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

RB大宮アルディージャvs徳島ヴォルティス チーム情報

RB大宮アルディージャ vs 徳島ヴォルティス スタメン

RB大宮アルディージャHome team crest

4-4-2

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestTOV
21
加藤有輝
34
村上陽介
37
関口凱心
20
下口稚葉
13
イヨハ理ヘンリー
30
アルトゥール・シルバ
10
豊川雄太
18
津久井匠海
7
小島幹敏
29
カプリーニ
90
オリオラ・サンデー
1
田中隼人
5
青木駿人
33
井上聖也
3
山田奈央
18
エウシーニョ
16
渡大生
42
高木友也
7
児玉駿斗
28
鹿沼直生
99
ルーカス・バルセロス
9
トニー・アンデルソン

3-4-2-1

TOVAway team crest

OMA
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 宮沢悠生

TOV
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 増田功作

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

OMA
-直近成績

ゴールを許す
12/3
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

TOV
-直近成績

ゴールを許す
9/2
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

OMA

直近の 5 試合

TOV

1

Win

0

引分け

4

勝利

3

得点

9
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

順位表

0