J2 リーグ
team-logoRB大宮アルディージャ
team-logoブラウブリッツ秋田
GOAL

【11月2日】RB大宮アルディージャvsブラウブリッツ秋田の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J2リーグ第35節

【J2 2025放送予定】明治安田J2リーグ2025第35節、RB大宮アルディージャ対ブラウブリッツ秋田のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025年11月2日(日)に行われる2025シーズンの明治安田J2リーグ第35節で、RB大宮アルディージャとブラウブリッツ秋田が対戦する。

本記事では、RB大宮アルディージャvsブラウブリッツ秋田の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

RB大宮アルディージャvsブラウブリッツ秋田｜試合日程・キックオフ時間

RB大宮アルディージャvsブラウブリッツ秋田は、11月2日(日)にRB大宮アルディージャのホーム、NACK5スタジアム大宮で開催される。

  • 大会：2025 明治安田J2リーグ 第35節
  • 日時：2025年11月2日(日) 14:00キックオフ
  • 対戦：RB大宮アルディージャ vs ブラウブリッツ秋田
  • 会場：NACK5スタジアム大宮

RB大宮アルディージャvsブラウブリッツ秋田｜放送・配信予定

明治安田J2リーグ第35節のRB大宮アルディージャvsブラウブリッツ秋田は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

RB大宮アルディージャvsブラウブリッツ秋田のおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J2リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

RB大宮アルディージャvsブラウブリッツ秋田 チーム情報

RB大宮アルディージャ vs ブラウブリッツ秋田 スタメン

RB大宮アルディージャHome team crest

4-1-2-1-2

フォーメーション

4-4-2

Home team crestBLA
21
加藤有輝
7
小島幹敏
34
村上陽介
20
下口稚葉
4
市原吏音
22
茂木力也
18
津久井匠海
10
豊川雄太
30
アルトゥール・シルバ
90
オリオラ・サンデー
29
カプリーニ
1
山田元気
32
長谷川巧
16
村松航太
5
長井一真
2
岡崎亮平
20
吉岡雅和
25
藤山智史
7
水谷拓磨
31
石田凌太郎
29
佐藤大樹
11
梶谷政仁

4-4-2

BLAAway team crest

OMA
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 宮沢悠生

BLA
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 吉田謙

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

OMA
-直近成績

ゴールを許す
11/9
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

BLA
-直近成績

ゴールを許す
1/2
2.5ゴール以上のゲーム
0/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

OMA

直近の 5 試合

BLA

3

勝利

1

Draw

1

Win

5

得点

3
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

順位表

