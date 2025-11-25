このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
チャンピオンズ リーグ
team-logoオリンピアコス
Karaiskakis Stadium
team-logoレアル・マドリー
Yuta Tokuma

【11月27日】オリンピアコスvsレアル・マドリーのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第5節

【CL放送予定】11月27日開催のチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第5節、オリンピアコス対レアル・マドリーの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第5節が日本時間11月27日(木)に開催。オリンピアコスとレアル・マドリーが対戦する。

本記事では、オリンピアコスvsレアル・マドリーのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

オリンピアコスvsレアル・マドリーの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節のオリンピアコスvsレアル・マドリーは、オリンピアコスのホーム「スタディオ・ヨルギオス・カライスカキス」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第5節
  • 日程：2025年11月27日(木)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：オリンピアコス vs レアル・マドリー
  • 会場：スタディオ・ヨルギオス・カライスカキス

オリンピアコスvsレアル・マドリーの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、オリンピアコスvsレアル・マドリーの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

オリンピアコスvsレアル・マドリー チーム情報

オリンピアコス vs レアル・マドリー 予想スタメン

オリンピアコスHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-3-3

Home team crestRMA
88
コンスタンティノス・ツォラキス
23
ロディネイ
45
パナギオティス・レッソス
5
ロレンツォ・ピロラ
3
フランシスコオルテガ
10
ジェルソン・マルティンス
56
ダニエル・ポデンス
14
ダニ・ガルシア
22
チキーニョ
32
サンティアゴヘッツェ
9
アユーブ・エル・カービ
13
アンドリー・ルニン
14
オーレリアン・チュアメニ
18
アルバロ・カレーラス
17
ラウール・アセンシオ
12
トレント・アレクサンダー＝アーノルド
6
エドゥアルド・カマヴィンガ
5
ジュード・ベリンガム
8
フェデリコ・バルベルデ
7
ヴィニシウス・ジュニオール
15
アルダ・ギュレル
10
キリアン・エンバペ

4-3-3

RMAAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ホセ・ルイス・メンディリバル

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • シャビ・アロンソ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

成績

OLY
-直近成績

ゴールを許す
14/3
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

RMA
-直近成績

ゴールを許す
8/4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

OLY

直近の 5 試合

RMA

1

Win

1

Draw

3

勝利

5

得点

10
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

順位表

