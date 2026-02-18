Goal.com
チャンピオンズ リーグ
team-logoオリンピアコス
Karaiskakis Stadium
team-logoレヴァークーゼン
Yuta Tokuma

【2月19日】オリンピアコスvsレヴァークーゼンのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26ノックアウトプレーオフ1stレグ

【欧州CL 放送予定】2月19日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2025-26ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグ、オリンピアコス対レヴァークーゼンの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグが日本時間2月19日(木)に開催。オリンピアコスとレヴァークーゼンが対戦する。

本記事では、オリンピアコスvsレヴァークーゼンのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

オリンピアコスvsレヴァークーゼンの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグのオリンピアコスvsレヴァークーゼンは、オリンピアコスのホーム「スタディオ・ヨルギオス・カライスカキス」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグ
  • 日程：2026年2月19日(木)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：オリンピアコス vs レヴァークーゼン
  • 会場：スタディオ・ヨルギオス・カライスカキス

オリンピアコスvsレヴァークーゼンの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、カラバフvsニューカッスルの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

【すぐ見られる！】WOWOWオンデマンドの視聴登録方法

オリンピアコスvsレヴァークーゼン チーム情報

オリンピアコス vs レヴァークーゼン 予想スタメン

オリンピアコスHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestB04
88
コンスタンティノス・ツォラキス
20
コスチーニャ
45
パナギオティス・レッソス
3
フランシスコオルテガ
5
ロレンツォ・ピロラ
23
ロディネイ
96
C. Mouzakitis
22
チキーニョ
10
ジェルソン・マルティンス
32
サンティアゴヘッツェ
9
アユーブ・エル・カービ
28
ヤニス・ブラスウィッチ
8
ロベルト・アンドリッヒ
12
エドモンド・タプソバ
4
ジャレル・クアンサー
25
エセキエル・パラシオス
21
ルーカス・バスケス
20
アレハンドロ・グリマルド
19
エルンスト・ポク
30
イブラヒム・マザ
24
アレイクス・ガルシア
14
パトリック・シック

3-4-2-1

B04Away team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ホセ・ルイス・メンディリバル

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • カスパー・ヒュルマンド

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

OLY
-直近成績

ゴールを許す
6/3
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

B04
-直近成績

ゴールを許す
14/2
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

OLY

直近の 3 試合

B04

2

勝利

0

引分け

1

Win

8

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
1/3
両チームが得点
1/3

順位表

