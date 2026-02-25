ニュージーランドオープンの日程テレビ放送・ネット配信・日本人出場選手

男子ゴルフの『ニュージーランドオープン』は、2月26日(木)から3月1日(日)にかけて開催される。

本記事では、2026年ニュージーランドオープンの日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

ニュージーランドオープン｜開催日程

ニュージーランドオープン2026は、日本時間2月26日(木)から4日間にわたって開催される。PGAツアー・オブ・オーストラレイジアとアジアツアーが共催の大会。昨シーズンの国内男子ツアー賞金ランク2位の生源寺龍憲をはじめ、同5位の大岩龍一、7位の堀川未来夢ら、ツアーを牽引するトップ選手たちが集結する。

日程 ラウンド 2/26(木) 1日目 2/27(金) 2日目 2/28(土) 3日目 3/1(日) 最終日

ニュージーランドオープン｜出場選手【主な出場予定選手】

（カッコ内は昨シーズンの賞金ランク）

生源寺龍憲（2）

大岩龍一（5）

比嘉一貴（6）

堀川未来夢（7）

片岡尚之（8）

吉田泰基（9）

河本力（10）

佐藤大平（11）

米澤蓮（12）

木下稜介（15）

下家秀琉（17）

勝俣陵（18）

細野勇策（19）

清水大成（20）

岩田寛（23）

小斉平優和（25）

阿久津未来也（26）

池村寛世（31）

M.ヘンドリー（48）

鍋谷太一（53）

B・ケネディ（65）

中野麟太朗（-）

ニュージーランドオープン2026｜放送/配信予定

チャンネル 放送・配信時間 形態 U-NEXT 【2/26(木)】10:30～(LIVE)

【2/27(金)】10:30～(LIVE)

【2/28(土)】10:30～（LIVE）

【3/1(日)】10:30～（LIVE）

【2/16(月)】1:00～（LIVE） ネット

ニュージーランドオープン2026｜視聴方法

ニュージーランドオープン2026は、『U-NEXT』で配信される。「ワールドゴルフパック」で視聴可能だ。「ワールドゴルフパック」は月額2,600円（税込）となっており、加入日〜翌月同日（更新日）の前日までが契約期間となる。

また、PGAツアーを楽しむなら月額プランとのセットがおすすめだ。セットで申し込むことで、「月額プラン(31日間無料トライアル)」もついてくる。

