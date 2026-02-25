ニュージーランドオープンの日程テレビ放送・ネット配信・日本人出場選手

男子ゴルフの『ニュージーランドオープン』は、2月26日(木)から3月1日(日)にかけて開催される。
本記事では、2026年ニュージーランドオープンの日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。
ニュージーランドオープン｜開催日程
ニュージーランドオープン2026は、日本時間2月26日(木)から4日間にわたって開催される。PGAツアー・オブ・オーストラレイジアとアジアツアーが共催の大会。昨シーズンの国内男子ツアー賞金ランク2位の生源寺龍憲をはじめ、同5位の大岩龍一、7位の堀川未来夢ら、ツアーを牽引するトップ選手たちが集結する。
|日程
|ラウンド
|2/26(木)
|1日目
|2/27(金)
|2日目
|2/28(土)
|3日目
|3/1(日)
|最終日
ニュージーランドオープン｜出場選手【主な出場予定選手】
（カッコ内は昨シーズンの賞金ランク）
生源寺龍憲（2）
大岩龍一（5）
比嘉一貴（6）
堀川未来夢（7）
片岡尚之（8）
吉田泰基（9）
河本力（10）
佐藤大平（11）
米澤蓮（12）
木下稜介（15）
下家秀琉（17）
勝俣陵（18）
細野勇策（19）
清水大成（20）
岩田寛（23）
小斉平優和（25）
阿久津未来也（26）
池村寛世（31）
M.ヘンドリー（48）
鍋谷太一（53）
B・ケネディ（65）
中野麟太朗（-）
ニュージーランドオープン2026｜放送/配信予定
|チャンネル
|放送・配信時間
|形態
|U-NEXT
|【2/26(木)】10:30～(LIVE)
【2/27(金)】10:30～(LIVE)
【2/28(土)】10:30～（LIVE）
【3/1(日)】10:30～（LIVE）
|ネット
ニュージーランドオープン2026｜視聴方法
ニュージーランドオープン2026は、『U-NEXT』で配信される。「ワールドゴルフパック」で視聴可能だ。「ワールドゴルフパック」は月額2,600円（税込）となっており、加入日〜翌月同日（更新日）の前日までが契約期間となる。
また、PGAツアーを楽しむなら月額プランとのセットがおすすめだ。セットで申し込むことで、「月額プラン(31日間無料トライアル)」もついてくる。U-NEXT
- U-NEXT『特設ページ』へアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 「ワールドゴルフパック」に申し込む
- 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!
※本ページに記載の情報は、2026年1月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください