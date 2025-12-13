2025年12月14日(日)に行われる2025シーズンのJ3・JFL入れ替え戦 第2戦で、アスルクラロ沼津とレイラック滋賀FCが対戦する。

本記事では、アスルクラロ沼津vsレイラック滋賀FCの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

アスルクラロ沼津vsレイラック滋賀FC｜試合日程・キックオフ時間

アスルクラロ沼津vsレイラック滋賀FCは、12月14日(日)に沼津のホーム、愛鷹広域公園多目的競技場で開催される。

大会：2025 J3・JFL入れ替え戦 第2戦

日時：2025年12月14日(日) 14:00キックオフ

対戦：アスルクラロ沼津 vs レイラック滋賀FC

会場：愛鷹広域公園多目的競技場

アスルクラロ沼津vsレイラック滋賀FC｜放送・配信予定

2025 J3・JFL入れ替え戦 第2戦のアスルクラロ沼津vsレイラック滋賀FCは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

アスルクラロ沼津vsレイラック滋賀FCのおすすめ視聴方法

2025 J3・JFL入れ替え戦は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

DMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

アスルクラロ沼津vsレイラック滋賀FC チーム情報

成績

両チームの対戦成績

ACN 直近の 2 試合 RSH 0 勝利 0 引分け 2 勝利 MIOびわこ滋賀 3 - 2 アスルクラロ沼津

MIOびわこ滋賀 2 - 1 アスルクラロ沼津 2 得点 4 2.5ゴール以上のゲーム 1/2 両チームが得点 1/2

順位表