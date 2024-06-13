プロ野球の2024年日本生命セ・パ交流戦が6月14日(金)から16日(日)の3日間、各日6試合が開催される。
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本記事では、プロ野球2024年セ・パ交流戦の放送予定、試合日程、視聴方法を紹介していく。
【6月14日】セ・パ交流戦｜試合日程・開始時間・放送予定
|試合日時
|対戦カード
|球場
|放送
|配信
|6/14(金)
18:00
|日本ハム vs 巨人
|エスコンフィールド
|・STV札幌テレビ
・BS日テレ
・GAORA SPORTS
|・DAZN
・RakutenTV
・ベースボールLIVE
・パ・リーグTV
|6/14(金)
18:30
|ソフトバンク vs 阪神
|みずほPayPay
|・NHK九州
・NHK関西
・TOKYO MX
・BS朝日
・スポーツライブ+
|・DAZN
・RakutenTV
・ベースボールLIVE
・パ・リーグTV
|6/14(金)
18:00
|楽天 vs 広島
|楽天モバイル
|・NHK BS
・J SPORTS 2
|・DAZN
・RakutenTV
・ベースボールLIVE
・パ・リーグTV
|6/14(金)
18:00
|西武 vs DeNA
|ベルーナ
|・テレビ埼玉
・フジテレビTWO
|・DAZN
・RakutenTV
・ベースボールLIVE
・パ・リーグTV
・フジテレビTWOsmart
|6/14(金)
18:00
|ロッテ vs 中日
|ZOZOマリン
|・千葉テレビ
・三重テレビ
・岐阜放送
・BS12トゥエルビ
・日テレNEWS24
|・DAZN
・RakutenTV
・ベースボールLIVE
・パ・リーグTV
|6/14(金)
18:00
|オリックス vs ヤクルト
|京セラD
|・J SPORTS 3
|・DAZN
・RakutenTV
・ベースボールLIVE
・パ・リーグTV
【6月15日】セ・パ交流戦｜試合日程・開始時間・放送予定
|試合日時
|対戦カード
|球場
|放送
|配信
|6/15(土)
18:00
|日本ハム vs 巨人
|エスコンフィールド
|・BSテレ東
・GAORA SPORTS
|・DAZN
・RakutenTV
・ベースボールLIVE
・パ・リーグTV
|6/15(土)
18:00
|ソフトバンク vs 阪神
|みずほPayPay
|・TVQ九州放送
・TOKYO MX
・スポーツライブ+
|・DAZN
・RakutenTV
・ベースボールLIVE
・パ・リーグTV
|6/15(土)
14:00
|楽天 vs 広島
|楽天モバイル
|・テレビ岩手
・宮城テレビ
・広島テレビ
・秋田放送
・J SPORTS 2
|・DAZN
・RakutenTV
・ベースボールLIVE
・パ・リーグTV
|6/15(土)
14:00
|西武 vs DeNA
|ベルーナ
|・NHK総合
・フジテレビTWO
|・DAZN
・RakutenTV
・ベースボールLIVE
・パ・リーグTV
・フジテレビTWOsmart
|6/15(土)
14:00
|ロッテ vs 中日
|ZOZOマリン
|・名古屋テレビ
・東海テレビ
・日テレNEWS24
|・DAZN
・RakutenTV
・ベースボールLIVE
・パ・リーグTV
|6/15(土)
14:00
|オリックス vs ヤクルト
|京セラD
|・関西テレビ
・J SPORTS 3
|・DAZN
・RakutenTV
・ベースボールLIVE
・パ・リーグTV
【6月16日】セ・パ交流戦｜試合日程・開始時間・放送予定
|試合日時
|対戦カード
|球場
|放送
|配信
|6/16(日)
14:00
|日本ハム vs 巨人
|エスコンフィールド
|・テレビ朝日
・BS朝日
・HTB北海道テレビ
・GAORA SPORTS
|・DAZN
・RakutenTV
・ベースボールLIVE
・パ・リーグTV
|6/16(日)
14:00
|ソフトバンク vs 阪神
|みずほPayPay
|・RKB毎日放送
・ABC朝日放送テレビ
・BS TBS
・スポーツライブ+
|・DAZN
・RakutenTV
・ベースボールLIVE
・パ・リーグTV
|6/16(日)
13:00
|楽天 vs 広島
|楽天モバイル
|・NHK仙台
・NHK広島
・J SPORTS 2
|・DAZN
・RakutenTV
・ベースボールLIVE
・パ・リーグTV
|6/16(日)
13:00
|西武 vs DeNA
|ベルーナ
|・フジテレビTWO
・BS Japanext
|・DAZN
・RakutenTV
・ベースボールLIVE
・パ・リーグTV
・フジテレビTWOsmart
|6/16(日)
14:00
|ロッテ vs 中日
|ZOZOマリン
|・CBCテレビ
・日テレNEWS24
|・DAZN
・RakutenTV
・ベースボールLIVE
・パ・リーグTV
|6/16(日)
13:00
|オリックス vs ヤクルト
|京セラD
|・NHK総合
・J SPORTS 3
|・DAZN
・RakutenTV
・ベースボールLIVE
・パ・リーグTV
※放送/配信予定は変更の可能性あり
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