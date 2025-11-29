このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
プレミアリーグ
team-logoノッティンガム・フォレスト
City Ground, Nottingham
team-logoブライトン
Yuta Tokuma

【11月30日】ノッティンガム・フォレスト対ブライトンのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第13節

【三笘薫所属】2025-26プレミアリーグ第13節、ノッティンガム・フォレストvsブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2025-26シーズンのプレミアリーグ第13節が日本時間11月30日(日)に開催。ノッティンガム・フォレストと、三笘薫の所属するブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンが対戦する。

本記事では、ノッティンガム・フォレストvsブライトンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ノッティンガム・フォレスト対ブライトンの試合日程・キックオフ時間

ノッティンガム・フォレストvsブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンは、日本時間2025年11月30日(日)にノッティンガム・フォレストのホーム、シティ・グラウンドで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第13節
  • 日時：2025年11月30日(日) 23:05キックオフ／日本時間
  • 対戦：ノッティンガム・フォレスト vs ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン
  • 会場：シティ・グラウンド

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

ノッティンガム・フォレスト対ブライトンのテレビ放送・ネット配信予定

U-NEXT特設ページから視聴登録
(特典あり)

ノッティンガム・フォレスト対ブライトンのU-NEXT視聴方法

u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

ノッティンガム・フォレスト対ブライトンの予想スタメンは？

ノッティンガム・フォレスト vs ブライトン スタメン

ノッティンガム・フォレストHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestBHA
26
マッツ・セルス
31
ニコラ・ミレンコビッチ
4
モラト
3
ネコ・ウィリアムズ
37
ニコロ・サヴォーナ
10
C
モーガン・ギブス＝ホワイト
6
イブラヒム・サンガレ
14
ダン・エンドイェ
16
ニコラス・ドミンゲス
8
エリオット・アンダーソン
19
イゴール・ジェズス
1
バルト・フェルブルッヘン
6
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
27
マット・ウィーファー
5
C
ルイス・ダンク
24
フェルディ・カディオグル
10
ジョルジニオ・リュテル
29
マキシム・デ・カイペル
26
ヤシン・アヤリ
11
ヤンクバ・ミンテ
25
ディエゴ・ゴメス
18
ダニエル・ウェルベック

4-2-3-1

BHAAway team crest

NFO
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ショーン・ダイシ

BHA
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ファビアン・ヒュルツェラー

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

NFO
-直近成績

ゴールを許す
11/3
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

BHA
-直近成績

ゴールを許す
7/7
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

NFO

直近の 5 試合

BHA

2

勝利

1

Draw

2

勝利

11

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

順位表

※本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

