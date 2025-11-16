ノルウェー代表、欧州予選全勝で28年ぶりのW杯出場決定！イタリア代表はプレーオフへ

ノルウェー代表が28年ぶりのワールドカップ出場を決めた。

ワールドカップ欧州予選最終節で首位ノルウェーは2位イタリアと直接対決を迎えた。勝ち点差は「3」、得失点差は「17」離れており、実質的にはノルウェーの突破が決まっている状況。ノルウェーはアーリング・ハーランド、アレクサンダー・セルロートの2トップとなっている。

試合は11分にイタリアが先制。左サイドでフェデリコ・ディマルコが奪うと、パスをピオ・エスポージトが体を倒しながら決めて試合を動かす。それでも、後半に入ると63分にノルウェーのアントニオ・ヌサが左から仕掛けて左足でニアサイドを打ち抜き、ノルウェーが同点に追いつく。

72分にはコーナーキックからフリーとなったヌサが合わせるがGKジャンルイジ・ドンナルンマがセーブ。ノルウェーの勝ち越し点は生まれない。直後にはクロスをディマルコが左足ボレーで狙うが、こちらもGKニーランがしのいだ。

すると78分、ヌサが左サイドで起点を作りポケットのボブへ。クロスを送ると、ファーサイドのハーランドが左足ボレーで叩き込み、逆転弾を挙げる。直後にもハーランドが追加点を奪い、ダメ押しの3点目を記録した。ハーランドは予選8試合で16ゴールとしている。

終了間際にはダメ押しの4点目も生まれ、ノルウェーが4-1と勝利。予選8連勝で本大会出場を決めた。敗れたイタリアはプレーオフへと回る。