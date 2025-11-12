このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ワールドカップ 欧州予選
team-logoノルウェー
Ullevaal
team-logoエストニア
GOAL

【11月14日】ノルウェーvsエストニアのテレビ放送・ネット配信予定｜W杯欧州予選

2026年の北中米ワールドカップ欧州予選第9節、ノルウェー代表対エストニア代表のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2026年W杯欧州予選はいよいよ佳境！11月に第9節・最終節が開催

日本時間2025年11月14日(金)に行われる2026年の北中米ワールドカップ欧州予選で、ノルウェー代表とエストニア代表が対戦する。

本記事では、ノルウェーvsエストニアの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ノルウェーvsエストニア｜試合日程・キックオフ時間

ノルウェーvsエストニアは、日本時間11月14日(金)にノルウェーのオスロにある、ウレヴォール・スタディオンで開催される。

  • 大会：2026年W杯欧州予選 第9節
  • 日時：2025年11月14日(金) 2:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：ノルウェー代表 vs エストニア代表
  • 会場：ウレヴォール・スタディオン

ノルウェーvsエストニア｜放送・配信予定

W杯欧州予選のノルウェーvsエストニアは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ノルウェーvsエストニアのおすすめ視聴方法

W杯欧州予選は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

ノルウェーvsエストニア チーム情報

ノルウェー vs エストニア スタメン

ノルウェーHome team crest

4-4-2

フォーメーション

5-4-1

Home team crestEST
1
エルヤン・ニーラン
3
クリストフェル・ヴァスバク・アエル
17
トールビョルン・ヘッゲム
5
デビッド・モラー・ウルフ
14
ユリアン・リエルソン
6
パトリック・ベルグ
8
サンデル・ベルゲ
22
オスカー・ボブ
20
アントニオ・ヌサ
9
C
アーリング・ハーランド
7
アレクサンデル・セルロート
1
カール・ハイン
6
ラスムス・ペートソン
2
マルテン・クースク
19
M. Schjoenning-Larsen
18
C
カロル・メッツ
23
V. Sinyavskiy
4
マルクス・ソーメッツ
5
ロッコ・ロベルト・シェイン
10
K. Palumets
7
ロビ・サールマ
15
ラウノ・サピネン

5-4-1

ESTAway team crest

NOR
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ストーレ・ソルバッケン

EST
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ユルゲン・ヘン

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

NOR
-直近成績

ゴールを許す
19/2
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

EST
-直近成績

ゴールを許す
2/10
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

NOR

直近の 4 試合

EST

2

勝利

1

Draw

1

Win

3

得点

2
2.5ゴール以上のゲーム
1/4
両チームが得点
1/4

順位表

