J1 リーグ
team-logoアルビレックス新潟
Denka Big Swan Stadium
team-logo柏レイソル
Yuta Tokuma

【11月30日】アルビレックス新潟vs柏レイソルの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J1リーグ第37節

【J1 2025放送予定】明治安田J1リーグ2025第37節、アルビレックス新潟対柏レイソルのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025年11月30日(日)に行われる2025シーズンの明治安田J1リーグ第37節で、アルビレックス新潟と柏レイソルが対戦する。

本記事では、アルビレックス新潟vs柏レイソルの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

アルビレックス新潟vs柏レイソル｜試合日程・キックオフ時間

アルビレックス新潟vs柏レイソルは、11月30日(日)に新潟のホーム、デンカビッグスワンスタジアム で開催される。

  • 大会：2025 明治安田J1リーグ 第37節
  • 日時：2025年11月30日(日) 14:00キックオフ
  • 対戦：アルビレックス新潟 vs 柏レイソル
  • 会場：デンカビッグスワンスタジアム

アルビレックス新潟vs柏レイソル｜放送・配信予定

明治安田J1リーグ第37節のアルビレックス新潟vs柏レイソルは『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

アルビレックス新潟vs柏レイソルのおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J1リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

アルビレックス新潟vs柏レイソル チーム情報

アルビレックス新潟 vs 柏レイソル スタメン

アルビレックス新潟Home team crest

4-4-2

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestKAR
21
田代琉我
42
橋本健人
5
舞行龍ジェームズ
25
藤原奏哉
15
早川史哉
30
奥村仁
8
白井永地
14
小原基樹
22
新井泰貴
7
谷口海斗
41
長谷川元希
25
小島亨介
42
原田太
2
三丸拡
4
古賀太陽
32
山之内佑成
3
ジエゴ
20
瀬川祐輔
21
小西雄大
39
中川敦瑛
8
小泉佳穂
9
細谷真大

3-4-2-1

KARAway team crest

ANI
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 入江徹

KAR
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • リカルド・ロドリゲス

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

ANI
-直近成績

ゴールを許す
7/13
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

KAR
-直近成績

ゴールを許す
13/4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

ANI

直近の 5 試合

KAR

0

勝利

5

引分け

0

勝利

3

得点

3
2.5ゴール以上のゲーム
0/5
両チームが得点
3/5

順位表

0