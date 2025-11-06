このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
GOAL

【11月7日】ニースvsフライブルクのテレビ放送/ネット配信予定｜ヨーロッパリーグ2025-26リーグフェーズ第4節

【鈴木唯人出場予定】11月7日開催のヨーロッパリーグ(EL)グループフェーズ第4節、ニース対フライブルクの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、リーグフェーズ第4節が日本時間11月7日(金)に開催。ニースと、鈴木唯人の所属するフライブルクが対戦する。

本記事では、ニースvsフライブルクのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ニースvsフライブルクの試合日程・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第4節のニースvsフライブルクは、ニースのホーム「アリアンツ・リヴィエラ」で開催される。

  • 大会：UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第4節
  • 日程：2025年11月7日(金) 2:45キックオフ／日本時間
  • カード：ニース vs フライブルク
  • 会場：アリアンツ・リヴィエラ

ニースvsフライブルクの放送・配信予定

UEFAヨーロッパリーグ、ニースvsフライブルクの試合は『WOWOW』がライブ中継、配信をする。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

WOWOWオンデマンド視聴はこちら

ヨーロッパリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

【すぐ見られる！】WOWOWオンデマンドの視聴登録方法

wowow ondemand joinWOWOW

WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス
② お申し込みはこちらをタップ
③ メールアドレスを認証
④ 決済方法など必要情報を入力
⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能

ニースvsフライブルク チーム情報

ニース vs SCフライブルク スタメン

ニースHome team crest

3-4-1-2

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestSCF
80
イェヴァン・ディウフ
33
アントワーヌ・メンディ
26
メルビン・バール
28
ジュマ・バー
47
ティアゴ・ゴウベイア
2
アリ・アブディ
10
ソフィアン・ディオプ
24
チャールズ・ヴァンハウテ
99
サリス・アブドゥル・サメド
7
ジェレミー・ボガ
90
ケヴィン・カルロス
1
ノア・アトゥボル
17
ルーカス・キュブラー
33
ヨルディ・マケンゴ
28
マティアス・ギンター
3
フィリップ・ラインハート
14
鈴木唯人
44
ヨハン・マンザンビ
8
マクシミリアン・エッゲシュタイン
7
デリー・シェアハント
32
ヴィンチェンツォ・グリフォ
20
チュクビケ・アダム

4-2-3-1

SCFAway team crest

NCE
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • フランク・ヘイズ

SCF
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ユリアン・シュスター

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

NCE
-直近成績

ゴールを許す
8/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

SCF
-直近成績

ゴールを許す
7/5
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

