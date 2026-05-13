NHKがW杯の放送予定発表…日本代表戦は全試合生中継、強豪国の試合も放送

NHKがFIFA ワールドカップ 2026の放送予定を発表した。

来月に開幕するワールドカップ。NHKは日本代表について初戦の「日本×オランダ」（6/15）、第3戦の「日本×スウェーデン」（6/26）を地上波で、第2戦の「日本×チュニジア」（6/21）はBSで生中継することを発表した。決勝トーナメントに進出した場合にはすべて生中継で、1回戦はBS、2回戦以降は地上波となる。

また、グループステージでは計19試合が生中継。フランス、スペイン、アルゼンチンなど強豪国が主な対象となった。決勝トーナメントに関しては15試合が生中継で、1回戦8試合、2回戦3試合、準々決勝、準決勝各1試合、3位決定戦、決勝となる。

グループステージの放送試合は以下の通り。

6月12日（金）

[総合]午前4時 メキシコ vs. 南アフリカ （開幕戦）

6月13日（土）

[総合]午前4時 カナダ vs. ボスニア・ヘルツェゴビナ

6月14日（日）

[総合]午前10時 ハイチ vs. スコットランド

6月15日（月）

[総合]午前5時 日本 vs. オランダ

6月16日（火）

[総合]午前1時 スペイン vs. カボベルデ

[総合]午前4時 ベルギー vs. エジプト

6月17日（水）

[総合]午前10時 アルゼンチン vs. アルジェリア

6月19日（金）

[総合]午前10時 メキシコ vs. 韓国

6月20日（土）

[総合]午前4時 アメリカ vs. オーストラリア

[総合]午前9時30分 ブラジル vs. ハイチ

6月21日（日）

[総合]午前2時 オランダ vs. スウェーデン

[NHKBS]午後1時 日本 vs. チュニジア

6月22日（月）

[総合]午前1時 スペイン vs. サウジアラビア

6月23日（火）

[総合]午前9時 ノルウェー vs. セネガル

6月24日（水）

[総合]午前2時 ポルトガル vs. ウズベキスタン

6月25日（木）

[総合]午前4時 スイス vs. カナダ

[総合]午前10時 チェコ vs. メキシコ

6月26日（金）

[総合]午前8時 日本 vs. スウェーデン

6月27日（土）

[総合]午前4時 ノルウェー vs. フランス

6月28日（日）

[総合]午前11時 ヨルダン vs. アルゼンチン