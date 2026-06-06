2026年北中米ワールドカップ(W杯)を全試合放送・配信する中継局は限られている。

本記事では、『NHK BSプレミアム4K』の中継概要や視聴方法、料金を紹介する。

NHK BSP4Kはワールドカップ全試合を放送する？中継概要は？

『NHK』の衛星放送である『NHK BSプレミアム4K』では、ワールドカップ全104試合の放送を行う。ただし、生中継は地上波『NHK』でも放送が行われる34試合(グループステージ19試合、決勝トーナメント15試合)に限られており、大部分は録画放送となる。

2026年大会はアメリカ・メキシコ・カナダ共催となっており、日本時間深夜から早朝にかけて開催される試合も多いため、リアルタイム視聴にこだわらない場合は視聴環境さえあれば『NHK BSプレミアム4K』も有力な選択肢となる。

ワールドカップ全試合の生中継はDAZNだけ！

ワールドカップの一部試合は『NHK』だけでなく『日本テレビ』『フジテレビ』でも地上波生中継されるが、全試合を生中継するのはネット『DAZN』のみ。多くの試合が『DAZN』独占配信となっており、その他のプラットフォームでリアルタイム視聴することができない。なお、日本代表戦については『DAZN』でも無料配信される予定だ。

ワールドカップの中継局や対象試合は以下の通り。

放送・配信局 形態 対象試合 DAZN ネット ・全104試合をライブ・見逃し配信

※日本戦は全試合無料配信 NHK 総合 [NHK ONEネット同時配信] テレビ ・計34試合を生中継

・グループステージ19試合

・決勝トーナメント15試合 NHK BS テレビ(衛星放送) ・一部試合を生中継

NHK BSプレミアム4K テレビ(衛星放送) ・全104試合を生中継・録画放送

※地上波放送の34試合は同時生中継 日本テレビ系 テレビ ・計15試合を生中継

・グループステージ9試合

・決勝トーナメント6試合 フジテレビ系列 テレビ ・計10試合を生中継

・グループステージ5試合

・決勝トーナメント5試合

NHK BSP4Kの料金・視聴方法

『NHK BSプレミアム4K』を無料で視聴することはできず、料金の支払いは必須。NHKの衛星契約(衛星放送＋地上放送・配信)受信料を支払っていなければならず、料金は2カ月支払い額からで3,900円(税込 ※沖縄県は3,630円)となっている。さらに、視聴環境が存在する限りは解約せずに支払い続けなければならない。

また、『NHK BSプレミアム4K』を視聴するためには、4Kチューナー内臓のテレビ、BSアンテナまたは4Kセットトップボックスが最低限必要となる。「4K対応テレビ」ではなく「4Kテレビ」でなければ4K放送を受信することができない点にも注意が必要だ。

結果的に、テレビが無いなど現在『NHK』の視聴できない方の場合であれば、新たに視聴環境を整えるより、PCやスマホ、タブレットなどを用いて『DAZN』へ加入したほうが安上がりになる可能性が高い。一方、すでに『NHK』の衛星視聴環境がある方であれば、『NHK BSプレミアム4K』もお得な視聴方法だ。

NHK BSプレミアム4Kの視聴条件

料金：2カ月支払い 3,900円(税込) ※沖縄県は3,630円(税込)

視聴環境：4Kテレビ、BSアンテナ or 4Kセットトップボックス

解約：視聴環境が存在する限り不可

放送：ワールドカップ全104試合を放送(生中継は一部の試合のみ)

割引キャンペーン中！DAZNのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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