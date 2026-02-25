NFLロンドン2026チケット購入方法：ジャガーズ＆コマンダーズ発表、試合日程、チケット購入方法、先行販売など

NFLは、ジャクソンビル・ジャガーズとワシントン・コマンダーズが2026年ロンドン大会の指定ホストチームとなることを正式に発表した。
歴史的な動きとして、ジャガーズは1シーズンに2試合の海外ホームゲームを行う初のチームとなり、10月に2週連続で首都を席巻する。
このロンドン滞在は戦略的合意の一環であり、本拠地エバーバンク・スタジアムでは総額14億ドルの大規模改修工事が開始されるため、2026年シーズン中はフロリダでのホームゲーム収容人数が制限される。
2007年以降の国際シリーズの大きな成功を受け、2026年はリーグにとってさらに大きな拡大となる。ジャガーズがウェンブリー・スタジアムと最新鋭のトッテナム・ホットスパー・スタジアムを本拠地として使用する一方、コマンダーズは待望のロンドン復帰を果たし、トッテナムで試合を開催する。
NFLロンドン2026のスケジュールと対戦カードは？
具体的な対戦相手とキックオフ時間は2026年5月のNFL全日程発表時に確定しますが、開催スタジアムは既に決定しています。
ジャガーズは移動を最小限に抑えるため、10月に2週連続で試合を行う見込みだ。これは彼らが過去数シーズンで確立してきた戦略である。
|予想される日付
|指定ホームチーム
|対戦相手
|開催地
|チケット
|2026年10月（調整中）
|ジャクソンビル・ジャガーズ
|未定（2026年春）
|ウェンブリー・スタジアム
|優先予約受付開始
|2026年10月（未定）
|ジャクソンビル・ジャガーズ
|未定（2026年春）
|トッテナム・ホットスパー・スタジアム
|優先予約受付開始
|2026年10月（未定）
|ワシントン・コマンダーズ
|未定（2026年春）
|トッテナム・ホットスパー・スタジアム
|近日公開
NFLロンドン2026のチケットはどこで購入できますか？
2026年シリーズのチケットは一般販売開始前です。過去の例に基づくと、販売期間は厳格なスケジュールに従います。
確実に購入するには、以下の公式情報源で登録してください：
- NFL UK公式ポータル：一般入場チケットの主要販売元。今すぐアラート登録を。
- ジャクソンビル・ジャガーズ公式サイト：ウェンブリー開催試合では、ジャガーズが独自にチケット配分や「ユニオン・ジャックス」会員制度を管理することが多いです。
- チケットマスターUK：インターナショナルシリーズの公式チケット販売パートナー。
- オンロケーション：NFL公式ホスピタリティプロバイダーは、早期に座席を確保したい方向けに優先アクセス予約金プログラムを既に開始しています。
チケットの価格は？
2026年の価格は春に確定しますが、2025年シーズンを基にした予想価格帯は以下の通りです：
- 上段席：£60 – £100
- ミドル・エンドゾーン席：£110 – £185
- 下段 / サイドライン：190～350ポンド
- ホスピタリティ＆VIP席：450ポンド～2,000ポンド以上
NFLインターナショナルゲームはいつ開催されますか？
2026年はNFLのグローバル展開における画期的な年となり、7カ国で過去最多となる9試合の国際試合が予定されています。これにはオーストラリアとフランスでの初のレギュラーシーズン開催が含まれます。
NFLインターナショナル2026開催国一覧
|国
|都市
|スタジアム
|指定ホームチーム
|オーストラリア
|メルボルン
|メルボルン・クリケット・グラウンド (MCG)
|ロサンゼルス・ラムズ
|フランス
|パリ
|スタッド・ドゥ・フランス
|ニューオーリンズ・セインツ
|ドイツ
|ミュンヘン
|アリアンツ・アレーナ
|デトロイト・ライオンズ
|スペイン
|マドリード
|サンティアゴ・ベルナベウ・スタジアム
|未定（2026年春）
|ブラジル
|リオデジャネイロ
|マラカナン・スタジアム
|ダラス・カウボーイズ
|メキシコ
|メキシコシティ
|エスタディオ・バノルテ
|サンフランシスコ・フォーティナイナーズ
|イギリス
|ロンドン
|ウェンブリー＆トッテナム
|ジャガーズ／コマンダーズ
これらの国際試合の一般販売チケットは、ロンドン開催分と同様のスケジュールで発売される見込みです。大半は2026年6月と7月に販売開始となります。メルボルン開催試合（第1週開催予定）のチケットについては、4月中に早期発表が予定されています。