2年以上招集なしの33歳ネイマール、ワールドカップ出場はある？ブラジル代表指揮官「才能に疑いはないが…」

ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督は、FWネイマールの復帰について語っている。

18歳のセレソンデビューからこれまで128試合に出場し、同国歴代最多79ゴールを誇るネイマール。しかし近年は度重なるケガやコンディションに悩まされており、2023年10月を最後にブラジル代表から外れている。

現在は母国の名門サントスでプレーする33歳FWだが、今季もハムストリングのケガに苦しんでいる。さらにチームがブラジレイロ・セリエAで降格圏の17位に低迷している中、先日のフラメンゴ戦(2-3)では途中交代に不満を爆発させたことも大きな話題に。2026年ワールドカップが間近に迫る中で、難しい状態が続いている。

そんなネイマールについて、アンチェロッティ監督が『as』のインタビューで言及。「ワールドカップ出場への道は閉ざされたのか？」と問われると、以下のように答えた。

「ネイマールの才能に異を唱える人物はいないだろう。だが、最近はケガに悩まされている。今は復帰しているが、最高のコンディションを取り戻さなければならないね。現代フットボールはフィジカル的に非常に過酷で激しい。だからこそ当然、そうする必要があるんだ」

今年5月にアンチェロッティ監督が就任したブラジル代表だが、ワールドカップ南米予選での勝率は「52％」と過去最低の成績に。最終的に5位で終えたが、本大会へ向けて現地では懐疑的な声も上がっている。それでも、これまでクラブレベルで数々のタイトルを獲得してきた名将は、自信をのぞかせた。

「我々にはワールドカップで戦い、競争するだけの力がある。目標は6度目の優勝だ。モチベーションを維持するためにも、常にそれを念頭に置く必要がある。もちろん、スペインをはじめとする他の強豪国との対戦で、どれほどの困難に直面するかは理解しているけどね」