ブラジル代表選外のネイマール、W杯を諦めず「目標は必ず達成する」

ブラジル代表から漏れたFWネイマールが心境を明かしている。ブラジル『ge』などが伝えた。

来たる2026年北中米ワールドカップ（W杯）前最後の代表ウィークとなる3月シリーズ。ブラジルは開催国のアメリカを舞台にフランス代表、クロアチア代表との2連戦に臨み、レオ・ペレイラ、ガブリエウ・サラ、ラヤン、イゴール・チアゴといった新顔4選手を含む26名の招集メンバーを発表した。

イベントに姿を見せたネイマールは以下のようにコメントしている。

「言わずにはいられないので、あえて言っておく。もちろん、代表に選ばれなかったことは悔しく、悲しい。でも、集中力は変わらない。日々、トレーニング、試合、すべてに集中し続け、目標は必ず達成する。最終選考までまだ時間がある」

なお、カルロ・アンチェロッティ監督は選外の理由として「まだW杯に出場できる可能性がある。これからも練習に励み、試合でプレーし、自分の能力を発揮し、身体的にいいコンディションを維持しなければならない」と話していた。

ネイマールは、アメリカで開催されるワールドカップまであと1回の代表招集を残すのみ。この招集メンバーは、5月19日に発表される予定だ。それまでに、背番号10番のネイマールは、ブラジル全国選手権で10試合、ブラジル全国選手権で2試合、そしてサントスで南米全国選手権で4試合に出場することになる。