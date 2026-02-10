NEXT GENERATION MATCH 2026のテレビ放送・ネット配信予定

高校生年代最高峰の試合となる「NEXT GENERATION MATCH2026」が行われる。

NEXT GENERATION MATCH2026とは？

会、「Jリーグ百年構想リーグ」が開幕する2月に、高校生年代最高峰の試合が実現。Jリーグクラブユース世代の選抜チームと、高校サッカー優秀選手を中心に結成された高校サッカー選抜の一戦だ。2025年までFUJIFILM SUPER CUPと同日に開催されていたNEXT GENERATION MATCHが、今年は初の単独開催となる。

NEXT GENERATION MATCH2026の出場選手

出場選手は以下の通り。

【高校サッカー選抜】

▽GK 金沢楓（矢板中央高）、岩瀬颯 （興國高）、寺田健太郎（神村学園高） ▽DF 齊藤空人（鹿島学園高）、清水朔玖 （鹿島学園高）、牧野奨 （前橋育英高） 瀧口眞大（前橋育英高）、廣瀬煌 （流通経済大学付属柏高）、乙川宙 （流通経済大学付属柏高） メンディーサイモン友（流通経済大学付属柏高）、榎本来輝（日大藤沢高） ▽MF 臼井蒼悟（尚志高）、根木翔大（尚志高）、小曽納奏（尚志高）、木下永愛（鹿島学園高） 古川蒼真（流通経済大学付属柏高）、福島悠士（大津高）、岩崎天利（大津高） 堀ノ口 瑛太（神村学園高） ▽FW 齊藤琉稀空（東福岡高）、山下虎太郎（大津高）、倉中悠駕（神村学園高）、宮本周征（帝京高）

【Jリーグ選抜】

▽GK 松浦大翔(新潟U-18)、エジケ唯吹ヴィンセントジュニア(鳥栖U-18) ▽DF 田中遥大(FC東京U-18)、オディケチソン太地(名古屋U-18)、鈴木颯真(鳥栖U-18) 藤川虎三(福岡U-18)、藤井翔大(横浜FMユース)、西岡鷹佑(神戸U-18) ▽MF 大貫琉偉(鹿島ユース)、野口蓮斗(広島ユース)、福岡湧大(横浜FCユース) 濱名元希(奈良ユース)、中島大翔(大宮U18)、加茂結斗(柏U-18)、小川尋斗(川崎F U-18) ▽FW 川端彪英(神戸U-18)、中村虎太郎(浦和ユース)、佐々木亮(仙台ユース)

NEXT GENERATION MATCH 2026｜放送・配信予定

NEXT GENERATION MATCH 2026は、CS放送の『日テレジータス』が独占生中継を行う。

その他DAZN、U-NEXT、ABEMAといった他局での中継・配信はない。

日程 チャンネル 2月11日(水)14：00～16：30 ・日テレジータス(生中継・配信)

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

NEXT GENERATION MATCH 2026の視聴方法

NEXT GENERATION MATCH 2026は『日テレジータス』が独占生中継を行う。このため、DAZNやABEMAでの配信はないので注意が必要だ。

日テレジータスは月額制のチャンネルとなっており、スカパー！からの加入であれば、基本料+視聴料合わせて月額1,529円(税込)から利用することができる。

プロ野球・ジャイアンツ戦をはじめMotoGP、アクションスポーツ、NFL、ゴルフ、サッカー、プロレス、陸上などあらゆるスポーツコンテンツが配信されているのが魅力だ。

また加入月は基本料と視聴料がともに無料となるため、この機会にまずはお試し感覚で登録するのもおすすめだ。