2025-26シーズンのカラバオカップ準決勝1stレグが日本時間2026年1月14日(水)に開催され、ニューカッスル・ユナイテッドと、マンチェスター・シティが対戦する。

本記事では、ニューカッスルvsマンチェスター・シティの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ニューカッスルvsマンチェスター・シティ｜試合日程・キックオフ時間

ニューカッスル・ユナイテッドvsマンチェスター・シティは、日本時間1月14日(水)にニューカッスルのホーム、セント・ジェームズ・パークで開催される。

大会：カラバオカップ2025-26 準決勝 1stレグ

日時：2026年1月14日(水) 5:00キックオフ／日本時間

対戦：ニューカッスル・ユナイテッド vs マンチェスター・シティ

会場：セント・ジェームズ・パーク

ニューカッスルvsマンチェスター・シティ｜放送・配信予定

カラバオカップ2025-26準決勝1stレグのニューカッスルvsマンチェスター・シティは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ニューカッスルvsマンチェスター・シティ チーム情報

ニューカッスル vs マンチェスター・シティ 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー エディ・ハウ 予想スタメン 控え選手 マネージャー ジョゼップ・グアルディオラ

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

