Goal.com
ライブ
チャンピオンズ リーグ
team-logoニューカッスル
St James' Park
team-logoバルセロナ
Yuta Tokuma

【3月11日】ニューカッスルvsバルセロナのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26ラウンド16 1stレグ

【欧州CL 放送予定】3月11日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2025-26ラウンド16 1stレグ、ニューカッスル・ユナイテッド対バルセロナの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、ラウンド16 1stレグが日本時間3月11日(水)に開催。ニューカッスル・ユナイテッドとバルセロナが対戦する。

本記事では、ニューカッスルvsバルセロナのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ニューカッスルvsバルセロナの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・ラウンド16 1stレグのニューカッスル・ユナイテッドvsバルセロナは、ニューカッスルのホーム「セント・ジェームズ・パーク」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ ラウンド16 1stレグ
  • 日程：2025年3月11日(水)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：ニューカッスル・ユナイテッド vs バルセロナ
  • 会場：セント・ジェームズ・パーク

ニューカッスルvsバルセロナの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、ニューカッスルvsバルセロナの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

ニューカッスルvsバルセロナ チーム情報

ニューカッスル vs バルセロナ 予想スタメン

ニューカッスルHome team crest

4-1-4-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestBAR
32
アーロン・ラムズデール
4
スフェン・ボットマン
37
アレックス・マーフィー
33
ダニエル・バーン
2
キーラン・トリッピアー
7
ジョエリントン
27
ニック・ヴォルテマーデ
23
ジェイコブ・マーフィー
8
サンドロ・トナーリ
11
ハーヴィー・バーンズ
18
ウィリアム・オスラ
13
ジョアンガルシア
24
エリック・ガルシア
18
G. Martin
2
ジョアン・カンセロ
5
パウ・クバルシ
22
M. Bernal
11
ハフィーニャ
16
F. Lopez
20
ダニ・オルモ
10
ラミン・ヤマル
9
ロベルト・レヴァンドフスキ

4-2-3-1

BARAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • エディ・ハウ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ハンジ・フリック

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

NEW
-直近成績

ゴールを許す
9/11
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
5/5

BAR
-直近成績

ゴールを許す
12/3
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

NEW

直近の 3 試合

BAR

0

勝利

0

引分け

3

勝利

2

得点

7
2.5ゴール以上のゲーム
2/3
両チームが得点
2/3

順位表

0