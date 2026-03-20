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Ray Sasaki

W杯で日本代表と対戦するオランダ代表の3月代表戦メンバー発表！主将ファン・ダイクやシモンズら選出

【欧州・海外サッカーニュース】オランダ代表は3月のインターナショナルブレイクでノルウェー代表、エクアドル代表と対戦する。

オランダ代表の3月のインターナショナルブレイクを戦うメンバーが決まった。

2大会連続のワールドカップ出場権を獲得したオランダは、グループステージで日本、チュニジア、欧州プレーオフのパスB勝者とともにグループFに入る。本戦を前にした最後のインターナショナルブレイクでは、27日にノルウェー、31日にエクアドルと対戦する。

これを前にした20日、ロナルド・クーマン監督率いるオランダチームのメンバーが決定。主将フィルジル・ファン・ダイクをはじめ、シャビ・シモンズ、メンフィス・デパイら主力が順当に選出された。また、AZアルクマールの20歳MFキース・スミットが初招集されている。

オランダ代表のメンバーは以下の通り。

▼GK

ワールドカップ
オランダ crest
オランダ
NED
日本 crest
日本
JPN

ユースティン・ビユロウ（ジェノア／イタリア）

マルク・フレッケン（レヴァークーゼン／ドイツ）

バルト・フェルブルッヘン（ブライトン／イングランド）

▼DF

ナタン・アケ（マンチェスター・シティ／イングランド）

フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール／イングランド／イングランド）

デンゼル・ダンフリース（インテル／イタリア）

ジェレミー・フリンポン（リヴァプール／イングランド）

ヨレル・ハト（チェルシー／イングランド）

ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（ブライトン／イングランド）

ユリエン・ティンバー（アーセナル／イングランド）

ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム／イングランド）

ステファン・デ・フライ（インテル／イタリア）

▼MF

ライアン・フラーフェンベルフ（リヴァプール／イングランド）

トゥーン・コープマイネルス（ユヴェントス／イタリア）

タイアニ・ラインデルス（マンチェスター・シティ／イングランド）

イェルディ・スハウテン（PSV）

シャビ・シモンズ（トッテナム／イングランド）

キース・スミット（AZ）

クインテン・ティンバー（フェイエノールト）

ルチアーノ・ヴァレンテ（フェイエノールト）

▼FW

ブライアン・ブロビー（サンダーランド／イングランド）

メンフィス・デパイ（コリンチャンス／ブラジル）

コーディ・ガクポ（リヴァプール／イングランド）

ノア・ラング（ガラタサライ／トルコ）

ドニエル・マレン（ローマ／イタリア）

ボウト・ベグホルスト（アヤックス）

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