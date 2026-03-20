オランダ代表の3月のインターナショナルブレイクを戦うメンバーが決まった。
2大会連続のワールドカップ出場権を獲得したオランダは、グループステージで日本、チュニジア、欧州プレーオフのパスB勝者とともにグループFに入る。本戦を前にした最後のインターナショナルブレイクでは、27日にノルウェー、31日にエクアドルと対戦する。
これを前にした20日、ロナルド・クーマン監督率いるオランダチームのメンバーが決定。主将フィルジル・ファン・ダイクをはじめ、シャビ・シモンズ、メンフィス・デパイら主力が順当に選出された。また、AZアルクマールの20歳MFキース・スミットが初招集されている。
オランダ代表のメンバーは以下の通り。
▼GK
ユースティン・ビユロウ（ジェノア／イタリア）
マルク・フレッケン（レヴァークーゼン／ドイツ）
バルト・フェルブルッヘン（ブライトン／イングランド）
▼DF
ナタン・アケ（マンチェスター・シティ／イングランド）
フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール／イングランド／イングランド）
デンゼル・ダンフリース（インテル／イタリア）
ジェレミー・フリンポン（リヴァプール／イングランド）
ヨレル・ハト（チェルシー／イングランド）
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（ブライトン／イングランド）
ユリエン・ティンバー（アーセナル／イングランド）
ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム／イングランド）
ステファン・デ・フライ（インテル／イタリア）
▼MF
ライアン・フラーフェンベルフ（リヴァプール／イングランド）
トゥーン・コープマイネルス（ユヴェントス／イタリア）
タイアニ・ラインデルス（マンチェスター・シティ／イングランド）
イェルディ・スハウテン（PSV）
シャビ・シモンズ（トッテナム／イングランド）
キース・スミット（AZ）
クインテン・ティンバー（フェイエノールト）
ルチアーノ・ヴァレンテ（フェイエノールト）
▼FW
ブライアン・ブロビー（サンダーランド／イングランド）
メンフィス・デパイ（コリンチャンス／ブラジル）
コーディ・ガクポ（リヴァプール／イングランド）
ノア・ラング（ガラタサライ／トルコ）
ドニエル・マレン（ローマ／イタリア）
ボウト・ベグホルスト（アヤックス）