オランダ代表がメンバー発表。デ・リフトら3名が代表復帰

オランダ代表がワールドカップ欧州予選に臨むメンバーを発表した。
ワールドカップ欧州予選では5勝1分けと無敗を維持するオランダ。11月の欧州予選では、14日にポーランド、17日にはリトアニアを対戦する。
この2試合を前にロナルド・クーマン監督は25名を発表し、フィルジル・ファン・ダイクやフレンキー・デ・ヨングといった主力選手を選出した。マンチェスター・ユナイテッドで好調を維持するマタイス・デ・リフトや、ルツシャレル・ヘルトロイダ、ノア・ラングが代表復帰となった。
一方で、リヴァプールDFジェレミー・フリンポンは前回に続き負傷で選外に。メンバーは以下の通り。
GK
マルク・フレッケン（レヴァークーゼン/ドイツ）
ロビン・レフス（サンダーランド/イングランド）
バルト・フェルブルッヘン（ブライトン/イングランド）
DF
ナタン・アケ（マンチェスター・シティ/イングランド）
フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール/イングランド）
デンゼル・ダンフリース（インテル/イタリア）
ユリエン・ティンバー（アーセナル/イングランド）
ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム/イングランド）
クイリンシー・ハートマン（バーンリー/イングランド）
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（ブライトン/イングランド）
マタイス・デ・リフト（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）
ルチャレル・ヘールトロイダ（サンダーランド/イングランド）
MF
ライアン・フラーフェンベルフ（リヴァプール/イングランド）
フレンキー・デ・ヨング（バルセロナ/スペイン）
タイアニ・ラインデルス（マンチェスター・シティ/イングランド）
イェルディ・スハウテン（PSV）
シャビ・シモンズ（トッテナム/イングランド）
クインテン・ティンバー（フェイエノールト）
ルチアーノ・ヴァレンテ（フェイエノールト）
FW
メンフィス・デパイ（コリンチャンス/ブラジル）
コーディ・ガクポ（リヴァプール/イングランド）
ジャスティン・クライファート（ボーンマス/イングランド）
ドニエル・マレン（アストン・ヴィラ/イングランド）
ヴァウト・ヴェグホルスト（アヤックス）
ノア・ラング（ナポリ/イタリア）