オランダ代表がメンバー発表。デ・リフトら3名が代表復帰

オランダ代表がワールドカップ欧州予選に臨むメンバーを発表した。

ワールドカップ欧州予選では5勝1分けと無敗を維持するオランダ。11月の欧州予選では、14日にポーランド、17日にはリトアニアを対戦する。

この2試合を前にロナルド・クーマン監督は25名を発表し、フィルジル・ファン・ダイクやフレンキー・デ・ヨングといった主力選手を選出した。マンチェスター・ユナイテッドで好調を維持するマタイス・デ・リフトや、ルツシャレル・ヘルトロイダ、ノア・ラングが代表復帰となった。

一方で、リヴァプールDFジェレミー・フリンポンは前回に続き負傷で選外に。メンバーは以下の通り。

GK

マルク・フレッケン（レヴァークーゼン/ドイツ）

ロビン・レフス（サンダーランド/イングランド）

バルト・フェルブルッヘン（ブライトン/イングランド）

DF

ナタン・アケ（マンチェスター・シティ/イングランド）

フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール/イングランド）

デンゼル・ダンフリース（インテル/イタリア）

ユリエン・ティンバー（アーセナル/イングランド）

ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム/イングランド）

クイリンシー・ハートマン（バーンリー/イングランド）

ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（ブライトン/イングランド）

マタイス・デ・リフト（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）

ルチャレル・ヘールトロイダ（サンダーランド/イングランド）

MF

ライアン・フラーフェンベルフ（リヴァプール/イングランド）

フレンキー・デ・ヨング（バルセロナ/スペイン）

タイアニ・ラインデルス（マンチェスター・シティ/イングランド）

イェルディ・スハウテン（PSV）

シャビ・シモンズ（トッテナム/イングランド）

クインテン・ティンバー（フェイエノールト）

ルチアーノ・ヴァレンテ（フェイエノールト）

FW

メンフィス・デパイ（コリンチャンス/ブラジル）

コーディ・ガクポ（リヴァプール/イングランド）

ジャスティン・クライファート（ボーンマス/イングランド）

ドニエル・マレン（アストン・ヴィラ/イングランド）

ヴァウト・ヴェグホルスト（アヤックス）

ノア・ラング（ナポリ/イタリア）