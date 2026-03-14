NECが敵地で首位独走PSVとの打ち合い制する！佐野航大アシスト、リンセン2得点でカップ戦に続く強豪撃破

NECナイメヘンがエールディヴィジ首位PSVを撃破した。

14日に行われたエールディヴィジ第27節でここまで3位と好調を維持するNECは敵地で首位を独走する強豪PSVと対戦。NECの佐野航大は中盤で先発出場し、小川航基はベンチスタートとなった。

エールディヴィジの上位対決となったこの一戦、先に試合を動かしたのはNEC。20分にサミ・ウィッサのスルーパスに抜け出したブライアン・リンセンがGKとの1対1を制してチームに先制点をもたらす。





さらに38分、佐野が前線に大きく蹴り出したボールをリンセンが巧みなコントロールからシュートを流し込んでNECがリードを広げる。しかし42分、CKからイスマエル・サイバリの折り返しをキリアン・シルディリアが押し込んでPSVが1点を返した。

後半に入ると、67分にNECがリードを取り戻す。ユセフ・エル・カチャティがペナルティエリア右サイドの角度のないところからネットを揺らしてチーム3点目をマーク。終盤にかけてPSVが攻勢に出て、後半アディショナルタイムにコーヘイブ・ドリウィシが得点を挙げて1点差とする。

しかし、これ以上試合は動かず、NECが3-2でエールディヴィジ首位PSVに勝利。NECにとって3日のKNVBカップ準決勝に続くPSV撃破となった。







