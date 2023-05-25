NBAファイナル2023の日程・対戦カード・テレビ放送予定・視聴方法

北米プロバスケットボールリーグ『NBA』の年間王者決定戦『NBAファイナル』が開催される。
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本記事では、NBAファイナル2023の日程、対戦カード、放送予定、試合の視聴方法を紹介している。
NBAファイナル2023の試合日程
|試合
|日時(日本時間)
|対戦カード
|第1戦
|6/2(金)9:30
|未定
|第2戦
|6/5(月)9:00
|未定
|第3戦
|6/8(木)9:30
|未定
|第4戦
|6/10(土)9:30
|未定
|第5戦
|6/13(火)9:30
|未定
|第6戦
|6/16(金)9:30
|未定
|第7戦
|6/19(月)9:00
|未定
NBAファイナル2023の出場チーム・対戦カード
NBAファイナルでは、そのシーズンの西＆東地区のカンファレンス勝者が対戦し、年間王者を決定する。
西地区からは一足早くデンバー・ナゲッツがNBAファイナルへの出場権を獲得。ナゲッツはチーム史上初のファイナル出場となる。
東地区はボストン・セルティックスとマイアミ・ヒートの勝者がファイナルに出場する。
- デンバー・ナゲッツ［NBA西地区カンファレンス勝者］
- 未定［NBA東地区カンファレンス勝者］
NBAファイナル2023のテレビ放送・ネット配信予定
|プラン
|NBAファイナル
|リーグパス
［シーズンプラン］
|ライブ＆見逃し配信
|リーグパス
［月額プラン］
|ライブ＆見逃し配信
|ベーシックパス
［月額プラン］
|見逃し配信限定
|NBA BASIC PASS for 楽天モバイル
|見逃し配信限定
追加料金なし！楽天モバイルのNBAファイナル視聴方法
楽天モバイルユーザーであれば、NBAベーシックパスが無料で利用可能。NBAファイナルは見逃し配信のみとなるが、お得に視聴したい方にはおすすめだ。
【手順1】Rakuten UN-LIMIT VIIプランに申し込みRakuten Mobile
下記の必要情報を用意し、申し込みページにアクセスし「お申し込み」ボタンをクリック。
- 本人確認書類
- 楽天会員ID、パスワード
- クレジットカード、銀行口座情報
- MNP予約番号※他社からの乗り換えの場合のみ
「Rakuten UN-LIMIT VIIプラン」を選択し、オプションサービスや申し込み内容を確認の上「この内容で申し込む」ボタンを押す。Rakuten Mobile
楽天会員のID、パスワードを入力してログインすると本人確認ページへ遷移するので、画像アップロードや自宅確認などから任意の確認方法を選択。
「次へ進む」ボタンをクリックすると、電話番号の選択画面に切り替わるので、MNP乗り換えによる番号引継や新規取得から希望するものを選択して「次へ進む」ボタンをクリック。
最後に確認画面で申し込み内容をチェックして申し込みボタンを押せば完了だ。
【手順2】配信サイトで試合を視聴
Rakuten UN-LIMIT VIIプランの開通後は別途の手続きや追加料金などは不要で、それぞれの配信サイトから楽天アカウントでログインするだけですぐに視聴開始することができる。
※プラン開通から動画サービス利用まで1〜2日程度の時間がかかる場合があるので注意
NBA BASIC PASS for 楽天モバイルRakuten
NBA Rakutenにアクセスし、メニューからログイン。
トップページや日程・結果ページで対象の動画に青色の「BASIC」マークがついており「LIVE」または「見逃し配信」で視聴することができる。