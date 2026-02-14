NBAオールスターゲーム2026の出場選手一覧

世界最高峰のバスケットボールリーグ、ナショナル・バスケットボール・アソシエーション（NBA）の祭典NBAオールスターゲームが、日本時間2026年2月14日(土)～16日(月)にかけて行われる。

本記事では、NBAオールスターゲーム2026に出場する選手を紹介する。

NBAオールスターゲーム2026の開催スケジュール

NBAオールスターゲーム2026は、日本時間2026年2月14日(土)～16日(月)に開催。14日(土)にNBAライジングスターズ2026、15日(日)にNBAオールスターサタデー2026、そして16日(月)にNBAオールスターゲーム2026が行われる。

16日のオールスターゲームでは、USA Stars、USA Stripes、Worldの3チームが出場。Game1からGame3で各チームが他の2チームと対戦し、上位2チームがGame4のチャンピオンシップに進出する。

■NBAオールスターゲームの試合日程

試合日時 Game 対戦カード 2/16(月)

7:00 Game1 USA Stars

vs World 2/16(月)

7:55 Game2 USA Stripes

vs Game1勝者 2/16(月)

8:25 Game3 USA Stripes

vs Game1敗者 2/16(月)

9:10 Game4 オールスター

チャンピオンシップ

※すべて日本時間。

NBAオールスターゲーム2026出場選手一覧

■USA Stars

背番号 ポジション 選手名 所属 4 FC スコッティ・バーンズ トロント・ラプターズ 1 G デビン・ブッカー フェニックス・サンズ 2 G ケイド・カニングハム デトロイト・ピストンズ 0 FC ジェイレン・デューレン デトロイト・ピストンズ 5 G アンソニー・エドワーズ ミネソタ・ティンバーウルブズ 7 FC チェット・ホルムグレン オクラホマシティ・サンダー 1 FC ジェイレン・ジョンソン アトランタ・ホークス 0 G タイリース・マクシー フィラデルフィア・76ers

■USA Stripes

背番号 ポジション 選手名 所属 7 G ジェイレン・ブラウン ボストン・セルティックス 11 G ジャレン・ブランソン ニューヨーク・ニックス 7 FC ケビン・デュラント ヒューストン・ロケッツ 4 G ディアロン・フォックス サンアントニオ・スパーズ 3 FC ブランドン・イングラム トロント・ラプターズ 23 FC レブロン・ジェーム ロサンゼルス・レイカーズ 2 FC カワイ・レナード ロサンゼルス・クリッパーズ 45 G ドノバン・ミッチェル クリーブランド・キャバリアーズ

■World

背番号 ポジション 選手名 所属 8 FC デニ・アヴディア ポートランド・トレインブレイザーズ 77 FC ルカ・ドンチッチ ロサンゼルス・レイカーズ 15 FC ニコラ・ヨキッチ デンバー・ナゲッツ 27 G ジャマール・マレー デンバー・ナゲッツ 24 G ノーマン・パウエル マイアミ・ヒート 28 FC アルペラン・シェングン ヒューストン・ロケッツ 43 FC パスカル・シアカム インディアナ・ペイサーズ 32 FC カール＝アンソニー・タウンズ ニューヨーク・ニックス 1 FC ビクター・ウェンバンヤマ サンアントニオ・スパーズ

※FC：フロントコート、G：ガード

NBAオールスターゲーム2026のテレビ放送・ネット配信予定

NBAオールスターゲーム2026は、ネット『NBA League Pass』、『WOWOWオンデマンド』、『NBA docomo』がライブ配信を予定。テレビ放送は、衛星放送『WOWOW』が生中継を行う。

