このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
nba all-starGetty Images
Yuta Tokuma

NBAオールスターゲーム2026の出場選手一覧

【NBAオールスターゲーム】NBAオールスターゲーム2026に出場する選手を紹介する。

世界最高峰のバスケットボールリーグ、ナショナル・バスケットボール・アソシエーション（NBA）の祭典NBAオールスターゲームが、日本時間2026年2月14日(土)～16日(月)にかけて行われる。

本記事では、NBAオールスターゲーム2026に出場する選手を紹介する。

NBAオールスターゲーム2026の開催スケジュール

NBAオールスターゲーム2026は、日本時間2026年2月14日(土)～16日(月)に開催。14日(土)にNBAライジングスターズ2026、15日(日)にNBAオールスターサタデー2026、そして16日(月)にNBAオールスターゲーム2026が行われる。

16日のオールスターゲームでは、USA Stars、USA Stripes、Worldの3チームが出場。Game1からGame3で各チームが他の2チームと対戦し、上位2チームがGame4のチャンピオンシップに進出する。

■NBAオールスターゲームの試合日程

試合日時Game対戦カード
2/16(月)
7:00		Game1USA Stars
vs World
2/16(月)
7:55		Game2USA Stripes
vs Game1勝者
2/16(月)
8:25		Game3USA Stripes
vs Game1敗者
2/16(月)
9:10		Game4オールスター
チャンピオンシップ

※すべて日本時間。

NBAオールスターゲーム2026出場選手一覧

■USA Stars

背番号ポジション選手名所属
4FCスコッティ・バーンズトロント・ラプターズ
1Gデビン・ブッカーフェニックス・サンズ
2Gケイド・カニングハムデトロイト・ピストンズ
0FCジェイレン・デューレンデトロイト・ピストンズ
5Gアンソニー・エドワーズミネソタ・ティンバーウルブズ
7FCチェット・ホルムグレンオクラホマシティ・サンダー
1FCジェイレン・ジョンソンアトランタ・ホークス
0Gタイリース・マクシーフィラデルフィア・76ers

■USA Stripes

背番号ポジション選手名所属
7Gジェイレン・ブラウンボストン・セルティックス
11Gジャレン・ブランソンニューヨーク・ニックス
7FCケビン・デュラントヒューストン・ロケッツ
4Gディアロン・フォックスサンアントニオ・スパーズ
3FCブランドン・イングラムトロント・ラプターズ
23FCレブロン・ジェームロサンゼルス・レイカーズ
2FCカワイ・レナードロサンゼルス・クリッパーズ
45Gドノバン・ミッチェルクリーブランド・キャバリアーズ

■World

背番号ポジション選手名所属
8FCデニ・アヴディアポートランド・トレインブレイザーズ
77FCルカ・ドンチッチロサンゼルス・レイカーズ
15FCニコラ・ヨキッチデンバー・ナゲッツ
27Gジャマール・マレーデンバー・ナゲッツ
24Gノーマン・パウエルマイアミ・ヒート
28FCアルペラン・シェングンヒューストン・ロケッツ
43FCパスカル・シアカムインディアナ・ペイサーズ
32FCカール＝アンソニー・タウンズニューヨーク・ニックス
1FCビクター・ウェンバンヤマサンアントニオ・スパーズ

※FC：フロントコート、G：ガード

NBAオールスターゲーム2026のテレビ放送・ネット配信予定

NBAオールスターゲーム2026は、ネット『NBA League Pass』、『WOWOWオンデマンド』、『NBA docomo』がライブ配信を予定。テレビ放送は、衛星放送『WOWOW』が生中継を行う。

チャンネル月額(税込)特徴言語対応
Team Pass – Choose a team(7日間無料体験)
(Prime Videoチャンネル/NBA公式アプリ)		月額2,890円・全試合をライブまたはオンデマンドで観戦
・1台の同時接続デバイスでストリーミング再生		基本は英語実況、一部試合で日本語実況に切替可能予定
League Pass(7日間無料体験)
(Prime Videoチャンネル/NBA公式アプリ)		月額3,190円・全試合をライブまたはオンデマンドで観戦
・1台の同時接続デバイスでストリーミング再生		基本は英語実況、一部試合で日本語実況に切替可能予定
League Pass Premium(7日間無料体験)
(Prime Videoチャンネル/NBA公式アプリ)		月額4,190円・全試合をライブまたはオンデマンドで観戦
・1台の同時接続デバイスでストリーミング再生
・オフライン視聴を含む
・コマーシャルの代わりにアリーナから配信		基本は英語実況、一部試合で日本語実況に切替可能予定
NBA docomoドコモMAX/ポイ活MAX契約者は追加料金なし
ahamo契約者：月額1,078円(2026年3月まで期間限定550円)
その他のプラン(ドコモ以外含む)：月額2,728円(2026年3月まで期間限定1,628円)		・「ロサンゼルス・レイカーズ」「シカゴ・ブルズ」「オクラホマシティ・サンダー」「ゴールデンステイト・ウォリアーズ」+「推しチーム(サービスサイト上の投票で決定)」を中心にレギュラーシーズン一部試合(毎週10～15試合)
・プレイオフ、カンファレンスファイナル、NBA 2Kサマーリーグ、NBAオールスターの一部試合
・ドコモオリジナル番組
・週次のNBA情報番組など
・NBA試合のハイライトなど		日本語実況・解説付き予定
WOWOW・WOWOWで衛星放送／WOWOWオンデマンドでネット配信
・月額2,530円		・レギュラーシーズンは毎週注目の2試合を実況・解説付きで放送・配信
・プレーオフトーナメント1回戦　最大14試合
・カンファレンスセミファイナル　最大7試合
・カンファレンスファイナル　最大7試合
・ NBAオールスターゲームおよびNBAオールスターサタデーも生中継		実況・解説付き

【無料体験】NBAオールスターゲーム2026のおすすめ視聴方法

NBA-league-pass-amazonAmazon

NBAオールスターゲーム2026はAmazonプライムビデオチャンネル『NBA League Pass』でも視聴可能。『NBA League Pass』には7日間の無料体験期間が設けられており、期間中もNBAオールスターゲーム2026を楽しむことができる。

プランは月額2,890円(税込)の「Team Pass –Choose a team」、月額3,190円(税込)の「League Pass」、月額4,190円(税込)の「League Pass Premium」の3種類があるが、いずれにしても7日間の無料体験期間が適用可能。オールスターゲームの視聴目的であれば、コマーシャルの代わりにアリーナから配信するなど、より快適なサービスが充実している「League Pass Premium」がおすすめだ。

  1. AmazonのNBA League Passページで「詳細を見る」を選択
  2. 希望するプランを選択し、お支払い情報などを入力
  3. 登録完了後、すぐに視聴開始

なお、無料体験終了後は月額2,890円／3,190円／4,190円(税込)で自動更新となる。継続しない場合は、Amazonの「アカウントサービス」内にあるPrime Videoチャンネル管理画面から、いつでも解約手続きが可能だ。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

