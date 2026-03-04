Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
NASCAR 2025 Getty Images
Watch the NASCAR Cup Series on Fubo
Renuka Odedra

翻訳者：

NASCAR 2026カップシリーズ日程：今日のNASCARレースは？

またしても全開でハイオクなシーズンに備えはいいか？

カイル・ラーソンは昨年11月、NASCARカップシリーズ選手権レースで3位に入り、NASCARカップシリーズチャンピオンを獲得した。これは彼にとって2度目の優勝であり、チャンピオンをほぼ手中に収めかけたデニー・ハムリンに対する衝撃的な勝利となった。 

Fubo で NASCAR カップシリーズを視聴今すぐ登録

決勝レース後、ラーソンはタイトル獲得の衝撃について次のように語っています。「正直、まだ信じられません」と、ヘンドリック・モータースポーツの公式ウェブサイトでラーソンは述べています。「本当に、言葉も出ません。信じられない。私たちの車はせいぜい平均的な性能でした。右前輪（タイヤ）がパンクし、1周遅れになりました。

「コーションに救われた。ウェーブアラウンドを行った。その走行は本当にひどいものだった。2本のタイヤを交換した。私は『ああ、神様、またか。これで最後尾に落ちる』と思った。予想以上にグリップが良かった」

NASCAR 2026カップシリーズの全情報（シーズン全日程・レース結果・ライブ中継視聴方法）はGOALでチェック！モータースポーツファン必見のアドレナリン全開レースが約束されています。 

NASCARカップシリーズはいつ始まる？

NASCARカップシリーズのスケジュールは2月1日、ボウマン・グレイ・スタジアムでのクックアウト・クラッシュで幕を開ける。しかし、シーズンが本格的に始動するのは2月15日（日）のデイトナ500開催時であり、このレースからドライバーはチャンピオンシップポイントを獲得し始める。

NASCARカップシリーズ スケジュール

日付レース勝者 視聴
2月4日クックアウト・クラッシュ ライアン・プリース FOX / FuboTV 
2月12アメリカ250フロリダ・デュエル1ジョーイ・ロガノ FS1 / FuboTV 
2月アメリカ250 フロリダ・デュエル2チェイス・エリオット FOX / FuboTV 
2月15デイトン500タイラー・レディックFOX / FuboTV 
2月22オートトレーダー400 タイラー・レディックFOX / FuboTV 
3月デュラマックス・グランプリ タイラー・レディックFS1 / FuboTV 
3月8ストレート・トーク・ワイヤレス500  FS1 / FuboTV
3月15ペンゾイル 400  FS1 / FuboTV 
3月22日グッドイヤー400 FS1 / FuboTV
3月29クックアウト400  FS1 / FuboTV 
4月12フードシティ500  FS1 / FuboTV 
4月19アドベント・ヘルス400  FOX / FuboTV
4月26ジャック・リンクス500  FS1 / FuboTV
5月3Wurth 400  FS1 / FuboTV
5月10日グレンでボウリングを楽しもう  FS1 / FuboTV 
5月17NASCARオールスターレース  FS1 / FuboTV 
5月24コカ・コーラ600 FS1 / FuboTV 
5月31日クラッカーバレル400 FS1 / FuboTV 
6月7日ファイアキーパーズカジノ400  プライム
6月14日NASCARカップシリーズレース プライム
6月21日アンドゥリル250 プライム
6月28日Tayota / Save Mart 350  プライム
7月5日NASCARカップシリーズ・シカゴランドレース  TNT / Sling TV
7月12日クエーカー・ステート400  TNT / Sling TV
7月19日ウィンドウ・ワールド450 TNT / Sling TV
7月26日ブリックヤード400 USAネットワーク / フーボTV
8月9日アイオワ・コーン350 USAネットワーク / FuboTV
8月15日クックアウト400  USAネットワーク / FuboTV
8月23日NASCARカップレース・ニューハンプシャー  USAネットワーク / FuboTV
8月29コーク・ゼロシュガー400  USAネットワーク / FuboTV
9月6日クックアウト・サザン500 USAネットワーク / FuboTV
9月13日エンジョイ・イリノイ300 USAネットワーク / FuboTV
9月19日バスプロショップス・ナイトレース  USAネットワーク / FuboTV
9月27日ハリウッドカジノ400  USAネットワーク / FuboTV
10月4日サウスポイント400 USAネットワーク / FuboTV
10月11日バンク・オブ・アメリカ ROYVAL 400  USAネットワーク / FuboTV
10月18フリーウェイ・インシュアランス500  USAネットワーク / FuboTV
10月25イェラウッド500  Peacock 
11月Xfinity 500  ピーコック 
11月8日NASCARカップシリーズ選手権  ピーコック 

🇺🇸 アメリカでNASCARカップシリーズを観戦する方法

シーズン序盤（2月2日～5月18日）のNASCARカップシリーズレースはFOXとFS1で放送されます。開幕戦となるシーズン中トーナメントフェーズ（5月25日～7月27日）はPRIMEとTNTが中継を担当。その後、NBCとUSAネットワークがシーズン残り（プレーオフを含む8月3日～11月2日）の放送を引き継ぎます。

FOXとFS1のレースはFox Sportsアプリでストリーミング視聴可能。NBCとUSAのレースはPeacockで配信。より手軽なストリーミングを希望するファンはFuboTVに登録すれば、FOX・FS1・NBC＆USAネットワークの全レースを視聴可能。TNT中継レースはSling TVでライブ配信される。

FuboでNASCARカップシリーズを視聴今すぐ登録

🇬🇧 イギリスでNASCARカップシリーズを視聴する方法

プレミアスポーツでは、英国で年間を通じてNASCARカップシリーズの生中継を放送しています。スカイの契約者は、最低12ヶ月の契約で月額£10.99（約1,800円）でプレミアスポーツを追加できます。月額契約プランは£15.99（約2,700円）で、30日前の通知で解約可能です。最もお得な方法は、年間契約を前払い£120（約21,000円）で申し込むことです。

NASCARカップシリーズをスカイスポーツで視聴今すぐ登録
Amazon Prime Video加入者も月額£15.99でプレミアスポーツを追加可能です

NASCARカップシリーズをPrime Videoで視聴今すぐ登録

🛜 VPNでどこでもNASCARカップシリーズを視聴

お住まいの地域でNASCARカップシリーズのレースをライブ視聴できない場合や旅行中の方は、VPNを利用すればどこからでもレースを視聴できます。VPNは安全な接続を確立し、地理的制限を回避して、お気に入りのストリーミングサービスをどこからでも利用できるようにします。

どのVPNを選べばよいか迷っている方にはExpressVPNをお勧めしますが、詳細なVPNガイドを参照してご自身に最適なサービスを選ぶことも可能です。

世界中どこでもライブ配信を視聴ExpressVPNで今すぐ登録

0