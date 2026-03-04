NASCAR 2026カップシリーズ日程：今日のNASCARレースは？

カイル・ラーソンは昨年11月、NASCARカップシリーズ選手権レースで3位に入り、NASCARカップシリーズチャンピオンを獲得した。これは彼にとって2度目の優勝であり、チャンピオンをほぼ手中に収めかけたデニー・ハムリンに対する衝撃的な勝利となった。
決勝レース後、ラーソンはタイトル獲得の衝撃について次のように語っています。「正直、まだ信じられません」と、ヘンドリック・モータースポーツの公式ウェブサイトでラーソンは述べています。「本当に、言葉も出ません。信じられない。私たちの車はせいぜい平均的な性能でした。右前輪（タイヤ）がパンクし、1周遅れになりました。
「コーションに救われた。ウェーブアラウンドを行った。その走行は本当にひどいものだった。2本のタイヤを交換した。私は『ああ、神様、またか。これで最後尾に落ちる』と思った。予想以上にグリップが良かった」
NASCAR 2026カップシリーズの全情報（シーズン全日程・レース結果・ライブ中継視聴方法）はGOALでチェック！モータースポーツファン必見のアドレナリン全開レースが約束されています。
NASCARカップシリーズはいつ始まる？
NASCARカップシリーズのスケジュールは2月1日、ボウマン・グレイ・スタジアムでのクックアウト・クラッシュで幕を開ける。しかし、シーズンが本格的に始動するのは2月15日（日）のデイトナ500開催時であり、このレースからドライバーはチャンピオンシップポイントを獲得し始める。
NASCARカップシリーズ スケジュール
|日付
|レース
|勝者
|視聴
|2月4日
|クックアウト・クラッシュ
|ライアン・プリース
|FOX / FuboTV
|2月12
|アメリカ250フロリダ・デュエル1
|ジョーイ・ロガノ
|FS1 / FuboTV
|2月
|アメリカ250 フロリダ・デュエル2
|チェイス・エリオット
|FOX / FuboTV
|2月15
|デイトン500
|タイラー・レディック
|FOX / FuboTV
|2月22
|オートトレーダー400
|タイラー・レディック
|FOX / FuboTV
|3月
|デュラマックス・グランプリ
|タイラー・レディック
|FS1 / FuboTV
|3月8
|ストレート・トーク・ワイヤレス500
|FS1 / FuboTV
|3月15
|ペンゾイル 400
|FS1 / FuboTV
|3月22日
|グッドイヤー400
|FS1 / FuboTV
|3月29
|クックアウト400
|FS1 / FuboTV
|4月12
|フードシティ500
|FS1 / FuboTV
|4月19
|アドベント・ヘルス400
|FOX / FuboTV
|4月26
|ジャック・リンクス500
|FS1 / FuboTV
|5月3
|Wurth 400
|FS1 / FuboTV
|5月10日
|グレンでボウリングを楽しもう
|FS1 / FuboTV
|5月17
|NASCARオールスターレース
|FS1 / FuboTV
|5月24
|コカ・コーラ600
|FS1 / FuboTV
|5月31日
|クラッカーバレル400
|FS1 / FuboTV
|6月7日
|ファイアキーパーズカジノ400
|プライム
|6月14日
|NASCARカップシリーズレース
|プライム
|6月21日
|アンドゥリル250
|プライム
|6月28日
|Tayota / Save Mart 350
|プライム
|7月5日
|NASCARカップシリーズ・シカゴランドレース
|TNT / Sling TV
|7月12日
|クエーカー・ステート400
|TNT / Sling TV
|7月19日
|ウィンドウ・ワールド450
|TNT / Sling TV
|7月26日
|ブリックヤード400
|USAネットワーク / フーボTV
|8月9日
|アイオワ・コーン350
|USAネットワーク / FuboTV
|8月15日
|クックアウト400
|USAネットワーク / FuboTV
|8月23日
|NASCARカップレース・ニューハンプシャー
|USAネットワーク / FuboTV
|8月29
|コーク・ゼロシュガー400
|USAネットワーク / FuboTV
|9月6日
|クックアウト・サザン500
|USAネットワーク / FuboTV
|9月13日
|エンジョイ・イリノイ300
|USAネットワーク / FuboTV
|9月19日
|バスプロショップス・ナイトレース
|USAネットワーク / FuboTV
|9月27日
|ハリウッドカジノ400
|USAネットワーク / FuboTV
|10月4日
|サウスポイント400
|USAネットワーク / FuboTV
|10月11日
|バンク・オブ・アメリカ ROYVAL 400
|USAネットワーク / FuboTV
|10月18
|フリーウェイ・インシュアランス500
|USAネットワーク / FuboTV
|10月25
|イェラウッド500
|Peacock
|11月
|Xfinity 500
|ピーコック
|11月8日
|NASCARカップシリーズ選手権
|ピーコック
🇺🇸 アメリカでNASCARカップシリーズを観戦する方法
シーズン序盤（2月2日～5月18日）のNASCARカップシリーズレースはFOXとFS1で放送されます。開幕戦となるシーズン中トーナメントフェーズ（5月25日～7月27日）はPRIMEとTNTが中継を担当。その後、NBCとUSAネットワークがシーズン残り（プレーオフを含む8月3日～11月2日）の放送を引き継ぎます。
FOXとFS1のレースはFox Sportsアプリでストリーミング視聴可能。NBCとUSAのレースはPeacockで配信。より手軽なストリーミングを希望するファンはFuboTVに登録すれば、FOX・FS1・NBC＆USAネットワークの全レースを視聴可能。TNT中継レースはSling TVでライブ配信される。
🇬🇧 イギリスでNASCARカップシリーズを視聴する方法
プレミアスポーツでは、英国で年間を通じてNASCARカップシリーズの生中継を放送しています。スカイの契約者は、最低12ヶ月の契約で月額£10.99（約1,800円）でプレミアスポーツを追加できます。月額契約プランは£15.99（約2,700円）で、30日前の通知で解約可能です。最もお得な方法は、年間契約を前払い£120（約21,000円）で申し込むことです。Amazon Prime Video加入者も月額£15.99でプレミアスポーツを追加可能です。
🛜 VPNでどこでもNASCARカップシリーズを視聴
お住まいの地域でNASCARカップシリーズのレースをライブ視聴できない場合や旅行中の方は、VPNを利用すればどこからでもレースを視聴できます。VPNは安全な接続を確立し、地理的制限を回避して、お気に入りのストリーミングサービスをどこからでも利用できるようにします。
どのVPNを選べばよいか迷っている方にはExpressVPNをお勧めしますが、詳細なVPNガイドを参照してご自身に最適なサービスを選ぶことも可能です。