2025年11月5日(水)に行われる2025シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2 グループステージ第4節で、ナムディンとガンバ大阪が対戦する。

本記事では、ナムディンvsガンバ大阪の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ナムディンvsガンバ大阪｜試合日程・キックオフ時間

ナムディンvsガンバ大阪は、11月5日(水)にナムディンのホーム、ティエン・チュオン・スタジアムで開催される。

大会：2025-26 AFCチャンピオンズリーグ2 グループステージ第4節

日時：2025年11月5日(水) 21:15キックオフ

対戦：ナムディン vs ガンバ大阪

会場：ティエン・チュオン・スタジアム

ナムディンvsガンバ大阪｜放送・配信予定

AFCチャンピオンズリーグ2 グループステージ第4節のナムディンvsガンバ大阪は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ナムディンvsガンバ大阪のおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

DMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

ナムディンvsガンバ大阪 チーム情報

成績

両チームの対戦成績

NAM Last match GOS 0 勝利 0 引分け 1 Win ガンバ大阪 3 - 1 ナムディン 1 得点 3 2.5ゴール以上のゲーム 1/1 両チームが得点 1/1

順位表