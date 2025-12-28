今夏レガネスBに加入した中井卓大「レアル・マドリーから自ら去ることはできない。退団するには追い出されないと」「40歳まで現役続けたい」

今季、レガネスのBチームでプレーする日本人MF中井卓大（21）が、昨季まで在籍していたレアル・マドリーでの日々を振り返っている。

滋賀出身の中井は、11歳でレアル・マドリーの下部組織に入団。Bチームのレアル・マドリー・カスティージャまで昇格し、トップチームの練習にも参加している。そして同クラブとの契約が切れた今夏には、同じくスペイン首都に本拠を置くレガネスのBチームに加入した。

スペインのスポーツ紙『マルカ』とのインタビューに応じた中井は、レアル・マドリーの下部組織で過ごした日々を、厳しくも充実していたと振り返っている。



「とても厳しかったです。毎日が試験でしたね。あそこでは契約が物言うわけではなく、毎年、残れるか出て行くかという感じだったので。各練習で命を懸ける必要があるんです」



「それでも、光栄でした。いつも言ってるのですが、（レアル・マドリーは）まるでディズニーランドです」

異国の地で過ごす厳しい日々……日本に帰ることを考えたりはしなかったのだろうか。

「日本に帰る、マドリーを後にするということは一度も考えませんでした。いつだってここにいたいと思い続けてきたんです。マドリーを自ら去ることはできませんし、（退団するならば）追い出されなくてはいけません。世界最高のクラブにいられるのは光栄なことです」



「辛いときもありましたし、適応にも苦労しました。毎日、父親に連絡していましたが、それでもフットボールをしたいという気持ちは、帰りたい気持ちを上回っていましたね」

中井は、トップチームの練習に初めて参加した際の思い出も明かしている。

「初めてトップチームに加わったのは、16歳のときの代表ウィークですね。10月12日のことでした。ベンゼマ、ヴィニシウス、マルセロ、クロースがいて……カスティージャの複数の選手たちが参加していましたが、僕だけがフベニールB（U-17）の選手でした」

「初日は両足が震えていましたが、マルセロがそばに来て落ち着かせてくれました。クロースからは『シンプルにプレーしろ。ボールを受ける前に考えるんだ』と言われましたね」

「トップチームの練習で最も印象に残ったことは？ 練習終わりのミニゲームを、彼らはチャンピオンズリーグ決勝のようにプレーするんです。絶対に勝たなくてはいけないと思っていました。負ければ本当に苛立ち、勝てば歓喜していました。そんな光景、僕は一度も見たことありませんでしたね。彼らにとってはただの練習ではなく、まるで人生最後の一戦のようでした。だからこそ、15回もチャンピオンズで優勝しているのだと思います」

そんなレアル・マドリーに別れを告げて、レガネスで新たな挑戦に臨む中井。最後に、今後の目標について語っている。

「僕の夢の一つはチャンピオンズリーグでプレーし、MVPを勝ち取ることですね。ベンゼマのそうした姿を見て、自分もそうなりたいと思ったんです。僕はトップレベルにたどり着くこと、日本のフル代表に招集されることを夢見ています。U-20代表までは入りましたし、ワールドカップでプレーしてみたいですね」

「40歳くらいまではキャリアを続けて、これまで受けてきたサポートの恩返しをしたいと思っています。キャリアが終わったときには、子どもたちのサポートに回るなど、日本とスペインをつなげる存在になりたいですね」