2026年2月8日(日)に行われる2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグ第1節で、名古屋グランパスと清水エスパルスが対戦する。

本記事では、名古屋グランパスvs清水エスパルスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

名古屋グランパスvs清水エスパルス｜試合日程・キックオフ時間

名古屋グランパスvs清水エスパルスは、2月8日(日)に名古屋のホーム、豊田スタジアムで開催される。

大会：2026 明治安田J1百年構想リーグ 第1節

日時：2026年2月8日(日) 14:00キックオフ

対戦：名古屋グランパスvs清水エスパルス

会場：豊田スタジアム

名古屋グランパスvs清水エスパルス｜放送・配信予定

明治安田J1百年構想リーグ第1節の名古屋グランパスvs清水エスパルスは『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

名古屋グランパスvs清水エスパルスのおすすめ視聴方法

2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

名古屋グランパスvs清水エスパルス チーム情報

