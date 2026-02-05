明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。
本記事では、J1百年構想リーグに出場する名古屋グランパスの最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。
名古屋グランパス｜最新試合予定・放送局
名古屋グランパス｜2026年登録選手・背番号一覧
|Pos
|背番号
|選手名
|備考
|GK
|1
|シュミット ダニエル
|GK
|16
|武田 洋平
|GK
|35
|ピサノ アレックス幸冬堀尾
|GK
|36
|萩 裕陽
|名古屋U18／トップ昇格
|DF
|2
|野上 結貴
|DF
|3
|佐藤 瑶大
|DF
|4
|宮 大樹
|札幌／復帰
|DF
|6
|河面 旺成
|DF
|13
|藤井 陽也
|DF
|20
|三國 ケネディエブス
|DF
|37
|久保 遥夢
|前橋育英高等学校／新加入
|DF
|44
|森 壮一朗
|DF
|55
|徳元 悠平
|DF
|70
|原 輝綺
|MF
|7
|和泉 竜司
|MF
|8
|椎橋 慧也
|MF
|9
|浅野 雄也
|MF
|14
|森島 司
|MF
|15
|稲垣 祥
|MF
|17
|内田 宅哉
|MF
|19
|甲田 英將
|愛媛／復帰
|MF
|27
|中山 克広
|MF
|29
|吉田 温紀
|愛媛／復帰
|MF
|31
|高嶺 朋樹
|札幌／期限付き移籍
|MF
|32
|鈴木 陽人
|MF
|33
|菊地 泰智
|MF
|41
|小野 雅史
|MF
|58
|小屋松 知哉
|柏／新加入
|MF
|66
|山中 亮輔
|FW
|10
|マテウス カストロ
|FW
|11
|山岸 祐也
|FW
|18
|永井 謙佑
|FW
|22
|木村 勇大
|FW
|25
|マルクス ヴィニシウス
|今治／新加入
|FW
|28
|榊原 杏太
|藤枝／復帰
|FW
|30
|杉浦 駿吾
