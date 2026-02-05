Goal.com
名古屋グランパス 2026年試合日程・テレビ放送/ネット配信・登録メンバー｜J1百年構想リーグ

明治安田J1百年構想リーグに出場する名古屋グランパスの2026年試合日程・テレビ放送・ネット配信予定・登録メンバーを紹介。

明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。

百年構想リーグの名古屋戦を観るならDMM×DAZNホーダイがおすすめ！最安値＆ポイント還元DAZN月額最安値で登録

本記事では、J1百年構想リーグに出場する名古屋グランパスの最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。

名古屋グランパス｜最新試合予定・放送局

名古屋グランパス 対 清水エスパルス
ガンバ大阪 対 名古屋グランパス
名古屋グランパス 対 V・ファーレン長崎
ファジアーノ岡山 対 名古屋グランパス
名古屋グランパス｜2026年登録選手・背番号一覧

Pos背番号選手名備考
GK1シュミット　ダニエル 
GK16武田　洋平 
GK35ピサノ　アレックス幸冬堀尾 
GK36萩　裕陽名古屋U18／トップ昇格
DF2野上　結貴 
DF3佐藤　瑶大 
DF4宮　大樹札幌／復帰
DF6河面　旺成 
DF13藤井　陽也 
DF20三國　ケネディエブス 
DF37久保　遥夢前橋育英高等学校／新加入
DF44森　壮一朗 
DF55徳元　悠平 
DF70原　輝綺 
MF7和泉　竜司 
MF8椎橋　慧也 
MF9浅野　雄也 
MF14森島　司 
MF15稲垣　祥 
MF17内田　宅哉 
MF19甲田　英將愛媛／復帰
MF27中山　克広
MF29吉田　温紀愛媛／復帰
MF31高嶺　朋樹札幌／期限付き移籍
MF32鈴木　陽人 
MF33菊地　泰智 
MF41小野　雅史 
MF58小屋松　知哉柏／新加入
MF66山中　亮輔
FW10マテウス　カストロ
FW11山岸　祐也 
FW18永井　謙佑
FW22木村　勇大
FW25マルクス　ヴィニシウス今治／新加入
FW28榊原　杏太藤枝／復帰
FW30杉浦　駿吾

名古屋グランパス戦のおすすめ視聴方法

名古屋グランパスが出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。

