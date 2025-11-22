このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
J2 リーグ
team-logoV・ファーレン長崎
team-logo水戸ホーリーホック
【11月23日】V･ファーレン長崎vs水戸ホーリーホックの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J2リーグ第37節

【J2 2025放送予定】明治安田J2リーグ2025第37節、V･ファーレン長崎対水戸ホーリーホックのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025年11月23日(日)に行われる2025シーズンの明治安田J2リーグ第37節で、V･ファーレン長崎と水戸ホーリーホックが対戦する。

本記事では、V･ファーレン長崎vs水戸ホーリーホックの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

V･ファーレン長崎vs水戸ホーリーホック｜試合日程・キックオフ時間

V･ファーレン長崎vs水戸ホーリーホックは、11月23日(日)に長崎のホーム、PEACE STADIUM Connected by SoftBankで開催される。

  • 大会：2025 明治安田J2リーグ 第37節
  • 日時：2025年11月23日(日) 13:05キックオフ
  • 対戦：V･ファーレン長崎 vs 水戸ホーリーホック
  • 会場：PEACE STADIUM Connected by SoftBank

V･ファーレン長崎vs水戸ホーリーホック｜放送・配信予定

明治安田J2リーグ第37節のV･ファーレン長崎vs水戸ホーリーホックは、地上波では『NHK長崎』が生中継を行い、『長崎国際テレビ（録）』が録画放送。衛星放送『BS10』でも中継が実施される。ネットでは『DAZN』がライブ配信を行う。その他配信や放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

V･ファーレン長崎vs水戸ホーリーホックのおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J2リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

dmm dazn hodai jleague 2025 kvDMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

V･ファーレン長崎vs水戸ホーリーホック チーム情報

V・ファーレン長崎 vs 水戸ホーリーホック スタメン

V・ファーレン長崎Home team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-4-2

Home team crestMIH
21
後藤雅明
29
新井一耀
44
江川湧清
48
照山颯人
8
ディエゴ・ピトゥカ
5
山口蛍
50
翁長聖
23
米田隼也
19
澤田崇
10
マテウス・ジェズス
11
エジガル・ジュニオ
34
西川幸之介
97
鷹啄トラビス
2
大森渚生
36
板倉健太
6
飯田貴敬
47
仙波大志
39
山本隼大
3
大崎航詩
99
加藤千尋
25
多田圭佑
8
齋藤俊輔

4-4-2

MIHAway team crest

VVN
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 高木琢也

MIH
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 森直樹

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

VVN
-直近成績

ゴールを許す
11/2
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

MIH
-直近成績

ゴールを許す
5/4
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

VVN

直近の 5 試合

MIH

2

勝利

1

Draw

2

勝利

11

得点

10
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
3/5

順位表

