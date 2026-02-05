Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
J1 リーグ
team-logoV・ファーレン長崎
Transcosmos Stadium Nagasaki
team-logoサンフレッチェ広島
【長崎vs広島を配信】DMM×DAZNホーダイなら月額プラン最安値で視聴可能！
Yuta Tokuma

【2月6日】V・ファーレン長崎vsサンフレッチェ広島のテレビ放送・ネット配信予定｜明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第1節

【J1 2026放送予定】2月6日開催の明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第1節、V・ファーレン長崎vsサンフレッチェ広島のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得

DMM×DAZNホーダイ

Jリーグ百年構想リーグをライブ配信！

「DMM×DAZNホーダイ」ならDMM TVとDAZNがセットになってお得！

月額プラン最安値！ポイント還元でさらににお得

DMM×DAZNホーダイ

Jリーグが月額プラン最安値で見られる

今すぐ視聴

2026年2月6日(金)に行われる2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第1節で、V・ファーレン長崎とサンフレッチェ広島が対戦する。

【J1開幕節】長崎vs広島をライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

本記事では、V・ファーレン長崎vsサンフレッチェ広島の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

V・ファーレン長崎vsサンフレッチェ広島｜試合日程・キックオフ時間

V・ファーレン長崎vsサンフレッチェ広島は、2月6日(金)に長崎のホーム、PEACE STADIUM Connected by SoftBankで開催される。

  • 大会：2026 明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第1節
  • 日時：2026年2月6日(金) 19:00キックオフ
  • 対戦：V・ファーレン長崎 vs サンフレッチェ広島
  • 会場：PEACE STADIUM Connected by SoftBank

【J1開幕節】長崎vs広島をライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

V・ファーレン長崎vsサンフレッチェ広島｜放送・配信予定

明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第1節のV・ファーレン長崎vsサンフレッチェ広島は、ネットでは『DAZN』がライブ配信を行い、BSでは『BS10』が放送を行う。その他配信や地上波放送はない。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

【J1開幕節】長崎vs広島をライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

V・ファーレン長崎vsサンフレッチェ広島のおすすめ視聴方法

2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】月額最安値！百年構想リーグ・W杯が全試合視聴可能

dmm dazn plan 2026DMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』が圧倒的にお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

2026年の百年構想リーグは全試合配信するほか、6月に開幕するFIFAワールドカップも日本戦を含む全試合が視聴可能となる。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

DMM×DAZNホーダイなら月額最安値！W杯も全試合配信！ポイント還元でお得今すぐ最安値で視聴

V・ファーレン長崎vsサンフレッチェ広島 チーム情報

V・ファーレン長崎 vs サンフレッチェ広島 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • 高木琢也

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • B. Gaul

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

VVN
-直近成績

ゴールを許す
8/4
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

SHI
-直近成績

ゴールを許す
6/5
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

VVN

直近の 2 試合

SHI

0

勝利

0

引分け

2

勝利

0

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
0/2
両チームが得点
0/2

順位表

0