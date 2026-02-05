2026年2月6日(金)に行われる2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第1節で、V・ファーレン長崎とサンフレッチェ広島が対戦する。

本記事では、V・ファーレン長崎vsサンフレッチェ広島の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

V・ファーレン長崎vsサンフレッチェ広島｜試合日程・キックオフ時間

V・ファーレン長崎vsサンフレッチェ広島は、2月6日(金)に長崎のホーム、PEACE STADIUM Connected by SoftBankで開催される。

大会：2026 明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第1節

日時：2026年2月6日(金) 19:00キックオフ

対戦：V・ファーレン長崎 vs サンフレッチェ広島

会場：PEACE STADIUM Connected by SoftBank

V・ファーレン長崎vsサンフレッチェ広島｜放送・配信予定

明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第1節のV・ファーレン長崎vsサンフレッチェ広島は、ネットでは『DAZN』がライブ配信を行い、BSでは『BS10』が放送を行う。その他配信や地上波放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

V・ファーレン長崎vsサンフレッチェ広島のおすすめ視聴方法

2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】月額最安値！百年構想リーグ・W杯が全試合視聴可能

DMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』が圧倒的にお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

2026年の百年構想リーグは全試合配信するほか、6月に開幕するFIFAワールドカップも日本戦を含む全試合が視聴可能となる。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

V・ファーレン長崎vsサンフレッチェ広島 チーム情報

V・ファーレン長崎 vs サンフレッチェ広島 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー 高木琢也 予想スタメン 控え選手 マネージャー B. Gaul

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

成績

両チームの対戦成績

VVN 直近の 2 試合 SHI 0 勝利 0 引分け 2 勝利 サンフレッチェ広島 2 - 0 V・ファーレン長崎

V・ファーレン長崎 0 - 2 サンフレッチェ広島 0 得点 4 2.5ゴール以上のゲーム 0/2 両チームが得点 0/2

順位表