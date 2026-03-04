AFC女子アジアカップ・オーストラリア2026に、なでしこジャパン(サッカー日本女子代表)が出場する。今大会は2027年FIFA女子ワールドカップ予選を兼ねており、今大会の成績次第で本戦出場権を獲得できる。
本記事では、女子アジアカップにおける2027年女子ワールドカップ出場権獲得条件を紹介する。
2027年女子ワールドカップ出場権獲得条件は？
AFC女子アジアカップ2026は、翌年に控える2027年FIFA女子ワールドカップ予選を兼ねた大会となっている。
女子ワールドカップのアジア枠は4+2カ国となっており、今大会で準決勝進出を果たせば女子ワールドカップ本戦出場権を獲得できる。また、準々決勝で敗退した場合でも、敗者同士によるプレーオフに進み、勝利すれば大陸間プレーオフに進出する。仮にグループステージ敗退、もしくは準々決勝敗退＋プレーオフ敗退となれば、ワールドカップ出場の可能性が潰える。
なお、アジアカップを通じてワールドカップ出場権を獲得できるのは、今大会が最後となり、次回大会2031年女子ワールドカップからは男子のようにワールドカップ予選が導入される。
■ワールドカップ出場権獲得条件
|結果
|→
|資格
|準決勝以上
|→
|女子W杯本戦出場
|準々決勝敗退＆順位決定戦勝利
|→
|女子W杯大陸間PO進出
|準々決勝敗退＆順位決定戦敗退
or
グループステージ敗退
|→
|女子W杯出場なし
さらに、今大会は2028年ロサンゼルスオリンピックのアジア予選も兼ねている。グループステージ突破（準々決勝進出）を決めた8カ国は、2+1カ国の出場枠を懸けたアジア予選に出場する。
AFC女子アジアカップなでしこジャパンの試合日程は？
なでしこジャパンは、グループCでベトナム、インド、チャイニーズ・タイペイと同居。なでしこジャパンの試合日程、キックオフ時刻は以下の通り。なお、グループステージを突破した場合の試合日程は未定。
|節
|開催日
|キックオフ時刻
|対戦カード
|会場
|第1節
|2026年3月4日(水)
|14:00
|日本 vs チャイニーズ・タイペイ
|Perth Rectangular Stadium
(パース/オーストラリア)
|第2節
|2026年3月7日(土)
|20:00
|インド vs 日本
|Perth Rectangular Stadium
(パース/オーストラリア)
|第3節
|2026年3月10日(火)
|18:00
|日本 vs ベトナム
|Perth Rectangular Stadium
(パース/オーストラリア)
|準々決勝
|2026年3月13日(金)～3月15日(日)
|未定
|未定
|未定
|準決勝
|2026年3月17日(火)～3月18日(水)
|未定
|未定
|未定
|決勝
|2026年3月21日(土)
|18:00
|未定
|PStadium Australia
(シドニー/オーストラリア)
※すべて日本時間。
女子アジアカップ2026はどこで見られる？
AFC女子アジアカップ2026は、ネット『DAZN』が全試合独占ライブ配信する。このため地上波中継やネット配信はない。日本戦の解説には、「FIFA女子ワールドカップ ドイツ 2011」の優勝メンバーが集結。鮫島彩氏や岩渕真奈氏に加え、今なお現役としてプレーを続ける安藤梢選手、岩清水梓選手が、それぞれの視点から試合を伝える。
女子アジアカップ2026のおすすめ視聴方法
AFC女子アジアカップオーストラリア2026は『DAZN(ダゾーン)』が日本戦を含む全試合をライブ配信している。
