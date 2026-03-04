AFC女子アジアカップ・オーストラリア2026に、なでしこジャパン(サッカー日本女子代表)が出場する。今大会は2027年FIFA女子ワールドカップ予選を兼ねており、今大会の成績次第で本戦出場権を獲得できる。

本記事では、女子アジアカップにおける2027年女子ワールドカップ出場権獲得条件を紹介する。

2027年女子ワールドカップ出場権獲得条件は？

AFC女子アジアカップ2026は、翌年に控える2027年FIFA女子ワールドカップ予選を兼ねた大会となっている。

女子ワールドカップのアジア枠は4+2カ国となっており、今大会で準決勝進出を果たせば女子ワールドカップ本戦出場権を獲得できる。また、準々決勝で敗退した場合でも、敗者同士によるプレーオフに進み、勝利すれば大陸間プレーオフに進出する。仮にグループステージ敗退、もしくは準々決勝敗退＋プレーオフ敗退となれば、ワールドカップ出場の可能性が潰える。

なお、アジアカップを通じてワールドカップ出場権を獲得できるのは、今大会が最後となり、次回大会2031年女子ワールドカップからは男子のようにワールドカップ予選が導入される。

■ワールドカップ出場権獲得条件

結果 → 資格 準決勝以上 → 女子W杯本戦出場 準々決勝敗退＆順位決定戦勝利 → 女子W杯大陸間PO進出 準々決勝敗退＆順位決定戦敗退

or

グループステージ敗退 → 女子W杯出場なし

さらに、今大会は2028年ロサンゼルスオリンピックのアジア予選も兼ねている。グループステージ突破（準々決勝進出）を決めた8カ国は、2+1カ国の出場枠を懸けたアジア予選に出場する。

AFC女子アジアカップなでしこジャパンの試合日程は？

なでしこジャパンは、グループCでベトナム、インド、チャイニーズ・タイペイと同居。なでしこジャパンの試合日程、キックオフ時刻は以下の通り。なお、グループステージを突破した場合の試合日程は未定。

節 開催日 キックオフ時刻 対戦カード 会場 第1節 2026年3月4日(水) 14:00 日本 vs チャイニーズ・タイペイ Perth Rectangular Stadium

(パース/オーストラリア) 第2節 2026年3月7日(土) 20:00 インド vs 日本 Perth Rectangular Stadium

(パース/オーストラリア) 第3節 2026年3月10日(火) 18:00 日本 vs ベトナム Perth Rectangular Stadium

(パース/オーストラリア) 準々決勝 2026年3月13日(金)～3月15日(日) 未定 未定 未定 準決勝 2026年3月17日(火)～3月18日(水) 未定 未定 未定 決勝 2026年3月21日(土) 18:00 未定 PStadium Australia

(シドニー/オーストラリア)

※すべて日本時間。

女子アジアカップ2026はどこで見られる？

AFC女子アジアカップ2026は、ネット『DAZN』が全試合独占ライブ配信する。このため地上波中継やネット配信はない。

日本戦の解説には、「FIFA女子ワールドカップ ドイツ 2011」の優勝メンバーが集結。鮫島彩氏や岩渕真奈氏に加え、今なお現役としてプレーを続ける安藤梢選手、岩清水梓選手が、それぞれの視点から試合を伝える。

女子アジアカップ2026のおすすめ視聴方法

AFC女子アジアカップオーストラリア2026は『DAZN(ダゾーン)』が日本戦を含む全試合をライブ配信している。

