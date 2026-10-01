なでしこジャパン 決勝北朝鮮戦の日程・地上波テレビ放送・TVer無料配信はある？│アジア競技大会

サッカー女子日本代表(なでしこジャパン)は、アジア競技大会2026の決勝で北朝鮮代表と対戦する。

本記事では、なでしこジャパン対北朝鮮の試合日程、キックオフ時間、地上波テレビ放送、TVer(ティーバー)の無料ライブ配信予定について紹介する。

なでしこジャパンvs北朝鮮｜決勝の試合日程・キックオフ時間

アジア競技大会2026のサッカー女子決勝では、日本女子代表（なでしこジャパン）と北朝鮮女子代表（朝鮮民主主義人民共和国女子代表）が対戦する。

試合は2026年10月2日(金)に静岡県の小笠山総合運動公園エコパスタジアムで開催され、19:30にキックオフ予定となっている。

試合 日時 会場 日本女子代表 vs 北朝鮮女子代表 2026年10月2日(金) 19:30 小笠山総合運動公園エコパスタジアム（静岡県）

なでしこジャパンvs北朝鮮｜地上波テレビ放送・ネット配信予定

なでしこジャパン対北朝鮮の決勝は、地上波『TBS系列』で生中継されるほか、『TVer』で無料ライブ配信、『U-NEXT』でライブ配信・見逃し配信が予定されている。

放送・配信サービス 放送・配信予定 TBS系列 18:30～生中継 TVer 無料ライブ配信 U-NEXT ライブ配信・見逃し配信

地上波テレビ放送

なでしこジャパン対北朝鮮の決勝は、TBS系列で2026年10月2日(金)18:30から生中継される予定だ。

試合開始は19:30を予定しており、キックオフの1時間前から放送がスタートする。

TVerで無料配信はある？

なでしこジャパン対北朝鮮は、『TVer』で無料ライブ配信が予定されている。

TBS系列の地上波生中継に合わせて同時ライブ配信されるため、テレビだけでなくスマートフォンやタブレット、PCなどからも視聴できる。

U-NEXTの配信予定

なでしこジャパン対北朝鮮の決勝は、『U-NEXT』でもライブ配信および見逃し配信が予定されている。

U-NEXTの初回31日間無料トライアル期間中であれば、追加料金なしで視聴可能となっている。

なでしこジャパン アジア大会決勝のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のなでしこジャパン戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。