あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Japan v South Korea - EAFF E-1 Women's Football ChampionshipGetty Images Sport
アジア競技大会・女子サッカー決勝はU-NEXTが配信！31日間無料トライアルに登録
Aoi Fujimiya

なでしこジャパン 決勝北朝鮮戦の日程・地上波テレビ放送・TVer無料配信はある？│アジア競技大会

なでしこジャパン決勝はいつ？北朝鮮戦のキックオフ時間・テレビ放送・TVer無料配信はある？視聴方法を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
asia sports aichi nagoya

U-NEXT

U-NEXTがアジア大会 愛知・名古屋を配信！

最大7チャンネルの同時ライブ配信はU-NEXT独占！計20競技以上をカバー

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

サッカー女子日本代表(なでしこジャパン)は、アジア競技大会2026の決勝で北朝鮮代表と対戦する。

なでしこジャパンのアジア大会決勝はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

本記事では、なでしこジャパン対北朝鮮の試合日程、キックオフ時間、地上波テレビ放送、TVer(ティーバー)の無料ライブ配信予定について紹介する。

なでしこジャパンvs北朝鮮｜決勝の試合日程・キックオフ時間

アジア競技大会2026のサッカー女子決勝では、日本女子代表（なでしこジャパン）と北朝鮮女子代表（朝鮮民主主義人民共和国女子代表）が対戦する。

試合は2026年10月2日(金)に静岡県の小笠山総合運動公園エコパスタジアムで開催され、19:30にキックオフ予定となっている。

試合

日時

会場

日本女子代表 vs 北朝鮮女子代表

2026年10月2日(金) 19:30

小笠山総合運動公園エコパスタジアム（静岡県）

なでしこジャパンのアジア大会決勝はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

なでしこジャパンvs北朝鮮｜地上波テレビ放送・ネット配信予定

なでしこジャパン対北朝鮮の決勝は、地上波『TBS系列』で生中継されるほか、『TVer』で無料ライブ配信、『U-NEXT』でライブ配信・見逃し配信が予定されている。

放送・配信サービス

放送・配信予定

TBS系列

18:30～生中継

TVer

無料ライブ配信

U-NEXT

ライブ配信・見逃し配信

地上波テレビ放送

なでしこジャパン対北朝鮮の決勝は、TBS系列で2026年10月2日(金)18:30から生中継される予定だ。

試合開始は19:30を予定しており、キックオフの1時間前から放送がスタートする。

TVerで無料配信はある？

なでしこジャパン対北朝鮮は、『TVer』で無料ライブ配信が予定されている

TBS系列の地上波生中継に合わせて同時ライブ配信されるため、テレビだけでなくスマートフォンやタブレット、PCなどからも視聴できる。

U-NEXTの配信予定

なでしこジャパン対北朝鮮の決勝は、『U-NEXT』でもライブ配信および見逃し配信が予定されている

U-NEXTの初回31日間無料トライアル期間中であれば、追加料金なしで視聴可能となっている。

なでしこジャパンのアジア大会決勝はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

なでしこジャパン アジア大会決勝のおすすめ視聴方法

U-NEXT asian games 2026U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のなでしこジャパン戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

なでしこジャパンのアジア大会決勝はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

【卓球】

【陸上】

【水泳・競泳】

【野球】

【体操】

【フェンシング】

【ボクシング】

【ハンドボール】

なでしこジャパンのアジア大会決勝はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー