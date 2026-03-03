長谷川唯、アジアカップへ「私たちの強さを見せつけたい。日本らしいサッカーを目指します」

日本女子代表のMF長谷川唯がアジアカップに向けて意気込みを語った。『AFC』が伝えている。

アジアカップで連覇を狙うなでしこジャパン。「非常に厳しい大会であることは承知していますが、4年前の前回大会の経験を踏まえ、準備は万端だと感じています」と長谷川は語った。

「ヨーロッパでプレーする選手も多く、それがチームをさらに強くしてくれます。 過去4年間の進歩を示し、ピッチ上で私たちの強さを見せつけたいと思っています。私たちの目標は明確です。戦い抜き、タイトルを獲得することを目指します」

また、長谷川は外的要因よりも日本独自のスタイルに集中することの重要性を強調する。

「もちろん、同じグループの3チームを分析し、準々決勝に向けた戦略も検討しました。しかし、私たちが最も重視したのは、自分たちのプレースタイルとゲームモデルでした」

「大会の初戦は常に厳しいものです。しかし、私たちの最優先事項は、自分たちに集中し、良い試合をし、自信をつけることです。そうすれば、試合をコントロールし、支配することができるのです」

攻撃の多様性で知られる長谷川は、チームの層の厚さと創造性を強調した。

「私たちには、様々な個人スキルを持つ攻撃的な選手がたくさんいます。アジアのこの舞台で、自分たちの強さと個人スキルを見せたいと思っています。それができれば、また勝利できるはずです。チームとしては、時差や気候といった要因で苦しむこともありますが、私たちはそれを言い訳には思っていませんし、選手たちも言い訳にするつもりはありません」

「初戦から、控え選手も含めて全員が貢献できる、日本らしいサッカーを目指します。一人ひとりがチームのために全力を尽くすことが私たちの強みであり、それを大会を通して貫きたいです」