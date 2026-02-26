Goal.com
Ryo Mika

“スペシャルワン”の苦悩…モウリーニョ、直近CLノックアウトフェーズ10試合勝利なし。10年以上未勝利は最長記録に

【欧州・海外サッカー ニュース】これまでポルト、チェルシー、インテル、レアル・マドリー、マンチェスター・ユナイテッド、ベンフィカなどを率いてきたジョゼ・モウリーニョ監督だが、チャンピオンズリーグの舞台では苦戦が続いている。

ジョゼ・モウリーニョ監督は、チャンピオンズリーグ（CL）のノックアウトフェーズで過去10年間勝利から遠ざかっている。

これまでポルト、チェルシー、インテル、レアル・マドリー、マンチェスター・ユナイテッドなど数々のビッグクラブを指揮し、2度のチャンピオンズリーグ制覇や各国リーグ戦優勝を達成してきたモウリーニョ監督。そんな63歳の名将は今季、母国の名門ベンフィカの指揮官に途中就任すると、CLでもリーグフェーズ24位に滑り込んでノックアウトフェーズ・プレーオフに進出していた。

そしてプレーオフでは、古巣レアル・マドリーとの対戦が決定。しかしファーストレグを0-1で落とし、25日に行われたセカンドレグも1-2で敗れ、2戦合計スコア1-3で敗退が決定している。

この結果、モウリーニョ監督はCLノックアウトフェーズ過去10試合で一度も勝利がない（4分け6敗）ことに。最後に勝利したのは、チェルシーを指揮していた2014年の準々決勝セカンドレグのパリ・サンジェルマン戦(2-0)であり、10年以上白星を挙げていない。『Opta』によると、これは同大会における最長記録となったようだ。

チェルシー時代の2014年（vsアトレティコ・マドリー：0-0、1-3）と2015年（vsパリ・サンジェルマン：1-1、2-2）、マンチェスター・ユナイテッド時代の2018年（vsセビージャ：0-0、1-2）、トッテナム時代の2020年（vsライプツィヒ：0-3、0-1）、そしてベンフィカ指揮官として挑んだ2026年と、ノックアウトフェーズで勝利から遠ざかるモウリーニョ監督。かつて2度のビッグイヤーを掲げた“スペシャルワン”だが、近年は欧州最高峰の大会で苦しんでいるようだ。

