MotoGP第20戦マレーシアGPの放送予定・日程・視聴方法

2025年度のオートバイロードレース世界選手権シリーズ「MotoGP」第20戦、マレーシアグランプリが開催される。
本記事ではMotoGPマレーシアグランプリの日程・スケジュール、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
MotoGP第20戦マレーシアグランプリ｜日程・開始時間
|セッション
|日程
|生放送・ライブ配信
|予選・スプリント決勝
|10/25(土)
|【ネット】
Hulu
11:45～17:30
【テレビ】
CS日テレジータス
11:45～17:30
|決勝
|10/26(日)
|【ネット】
Hulu
12:45～18:00
【テレビ】
CS日テレジータス
12:45～18:00
|決勝(録画)
|10/26(月)
|【テレビ】
BS日テレ
0:00～1:00
MotoGP第20戦マレーシアグランプリ｜放送・配信予定
2025年のMotoGPマレーシアグランプリは、テレビ放送が『BS日テレ』、CS『日テレジータス』で放送。ネット配信が『Hulu』となっている。
■放送局・配信サービス
- ネット：『Hulu』
全日ライブ配信 ※即時視聴可能
- テレビ：CS『日テレジータス』
予選・スプリント決勝、決勝を生中継
- テレビ：BS『日テレ』
決勝を録画放送
MMotoGP第20戦マレーシアグランプリ｜オススメ視聴方法
前述の通り、『Hulu』であればMotoGPマレーシアアグランプリの予選から決勝までをフルで視聴できる。『Hulu』の月額は1,320円(税込)となっている。
『Hulu』ではMotoGPの2025年シリーズ全戦を完全ライブ配信予定。各見逃し配信期間内なら、過去のレースも視聴可能となる。
HuluでMotoGPマレーシアグランプリを視聴する方法は？
Huluで2025シーズンのMotoGPを視聴する方法について紹介する。
- Hulu公式サイトにアクセス
- 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信
- 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！
決済方法は以下の中から選択できる。
- 各種クレジットカード
- Huluチケット
- PayPay
- LINE Pay
- PayPal
- d払い
- auかんたん決済
- ソフトバンク・ワイモバイルまとめて支払い