MotoGP第20戦マレーシアGPの放送予定・日程・視聴方法

2025年度のオートバイロードレース世界選手権シリーズ「MotoGP」第20戦、マレーシアグランプリが開催される。

2025シーズンMotoGPはHuluがライブ配信今すぐ登録

本記事ではMotoGPマレーシアグランプリの日程・スケジュール、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

MotoGP第20戦マレーシアグランプリ｜日程・開始時間

セッション 日程 生放送・ライブ配信 予選・スプリント決勝 10/25(土) 【ネット】

Hulu

11:45～17:30

【テレビ】

CS日テレジータス

11:45～17:30 決勝 10/26(日) 【ネット】

Hulu

12:45～18:00

【テレビ】

CS日テレジータス

12:45～18:00 決勝(録画) 10/26(月) 【テレビ】

BS日テレ

0:00～1:00

MotoGP第20戦マレーシアグランプリ｜放送・配信予定

2025年のMotoGPマレーシアグランプリは、テレビ放送が『BS日テレ』、CS『日テレジータス』で放送。ネット配信が『Hulu』となっている。

■放送局・配信サービス

ネット：『Hulu』

全日ライブ配信 ※即時視聴可能

全日ライブ配信 ※即時視聴可能 テレビ：CS『日テレジータス』

予選・スプリント決勝、決勝を生中継

予選・スプリント決勝、決勝を生中継 テレビ：BS『日テレ』

決勝を録画放送

2025シーズンMotoGPはHuluがライブ配信今すぐ登録

MMotoGP第20戦マレーシアグランプリ｜オススメ視聴方法

前述の通り、『Hulu』であればMotoGPマレーシアアグランプリの予選から決勝までをフルで視聴できる。『Hulu』の月額は1,320円(税込)となっている。

『Hulu』ではMotoGPの2025年シリーズ全戦を完全ライブ配信予定。各見逃し配信期間内なら、過去のレースも視聴可能となる。

HuluでMotoGPマレーシアグランプリを視聴する方法は？

Huluで2025シーズンのMotoGPを視聴する方法について紹介する。

Hulu公式サイトにアクセス 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！

決済方法は以下の中から選択できる。

各種クレジットカード

Huluチケット

PayPay

LINE Pay

PayPal

d払い

auかんたん決済

ソフトバンク・ワイモバイルまとめて支払い

2025シーズンMotoGPはHuluがライブ配信今すぐ登録