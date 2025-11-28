このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
リーグ・アン
team-logoモナコ
Stade Louis II, Monaco
team-logoパリ・サンジェルマン
Yuta Tokuma

【11月30日】モナコvsパリ・サンジェルマンのテレビ放送・ネット配信予定｜リーグ・アン第14節

【南野拓実出場予定】リーグ・アン2025−26第14節、モナコ対パリ・サンジェルマンのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

日本時間2025年11月30日(日)に行われる2025-26シーズンのリーグ・アン第14節で、日本代表南野拓実が所属するモナコと、パリ・サンジェルマンが対戦する。

本記事では、モナコvsパリ・サンジェルマンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

モナコvsPSG｜試合日程・キックオフ時間

モナコvsパリ・サンジェルマンは、日本時間11月30日(日)にモナコのホーム、スタッド・ルイ・ドゥで開催される。

  • 大会：2025-26 リーグ・アン 第23節
  • 日時：2025年11月30日(日) 1:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：モナコ vs パリ・サンジェルマン
  • 会場：スタッド・ルイ・ドゥ

モナコvsPSG｜放送・配信予定

リーグ・アン第14節のモナコvsパリ・サンジェルマンは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

モナコvsPSGのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのリーグ・アンは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

モナコvsPSG チーム情報

モナコ vs パリ・サンジェルマン スタメン

モナコHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-3-3

Home team crestPSG
1
ルーカス・フラデツキー
22
モハメド・サリス
12
カイオ・エンリケ
5
C
ティロ・ケーラー
2
ヴァンデルソン
11
マグネス・アクリウシェ
4
ヨルダン・テゼ
10
アレクサンドル・ゴロヴィン
18
南野拓実
15
ラミン・カマラ
9
フォラリン・バログン
30
リュカ・シュヴァリエ
33
ウォーレン・ザイール＝エメリ
21
リュカ・エルナンデス
5
C
マルキーニョス
51
ウィリアム・パチョ
8
ファビアン・ルイス
17
ヴィティーニャ
87
ジョアン・ネヴェス
19
イ・ガンイン
7
フヴィチャ・クヴァラツヘリア
24
セニー・マユル

4-3-3

PSGAway team crest

ASM
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • セバスチャン・ポコニョーリ

PSG
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ルイス・エンリケ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

ASM
-直近成績

ゴールを許す
5/11
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

PSG
-直近成績

ゴールを許す
13/7
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

ASM

直近の 5 試合

PSG

0

勝利

1

Draw

4

勝利

5

得点

14
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

順位表

