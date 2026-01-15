ドーピング処分明けの昨夏に加入も3試合の出場のみ…離脱の続くポグバの現状にモナコCEO「当初の計画は機能していない」

モナコのCEOを務めるチアゴ・スクーロ氏は、離脱の続くポール・ポグバについて語った。

ユヴェントスで大活躍し、2016年に史上最高額で古巣マンチェスター・Uに加入したポグバ。しかし、同クラブでは6年間を過ごしたが、期待されたほどの活躍を残せず、2022年に再びユヴェントスに加入した。復帰1年目はケガに泣かされた同選手は、再起をかけた2023-24シーズン開幕からメンバー入りしたが、その試合後に行われた抜き打ちのドーピング検査で禁止薬物が検出されて、18カ月の活動禁止処分を受けた。

その後、ユヴェントスと契約解除に至ったポグバは、昨夏にモナコに加入。コンディション面での調整に時間がかかったものの、11月のレンヌ戦でついに約2年3カ月ぶりに公式戦のピッチに立ち、その後2試合でもプレーした。しかし、昨年12月にふくらはぎを負傷し、現在離脱が続いている。

そんなポグバについてスクーロ氏は「ポグバに対してのプログラムと計画は、私たちが当初予想していたようには機能していない。私たちは解決策を見つけるために一生懸命取り組んでいる」と話し、同選手の状態を続けた。

「彼は苦労している現状に動揺している。身体のさまざまな箇所に起きた小さなケガがこの過程に困難さをもたらしている。それでも、私たちは夏に彼が加入した際に合意した結果を出すために取り組み続けている。これが私たちの約束だ」

「計画は当初の想定よりも長期化しているが、それでも私たちはその計画を継続して進めていかなくてはならない。常に2つの可能性があり、1つは上手くいき、彼が近いうちにピッチに戻ってインパクトを残せること。もう1つは上手くいかなければ、夏に関係者が今後について改めて話し合うことになる。しかし、今はそのような話をするタイミングではない」