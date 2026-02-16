Goal.com
チャンピオンズ リーグ
team-logoモナコ
Stade Louis II, Monaco
team-logoパリ・サンジェルマン
Yuta Tokuma

【2月18日】モナコvsパリ・サンジェルマンのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26ノックアウトプレーオフ1stレグ

【欧州CL 放送予定】2月18日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2025-26ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグ、モナコ対パリ・サンジェルマンの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグが日本時間2月18日(水)に開催。南野拓実の所属するモナコと、パリ・サンジェルマンが対戦する。

本記事では、モナコvsパリ・サンジェルマンのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

モナコvsPSGの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグのモナコvsパリ・サンジェルマンは、モナコのホーム「スタッド・ルイ・ドゥ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグ
  • 日程：2026年2月18日(水)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：モナコ vs トッテナム・ホットスパー
  • 会場：スタッド・ルイ・ドゥ

モナコvsPSGの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、モナコvsパリ・サンジェルマンの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。なお、2026年1月30日(金)12:00～2月28日(土)23:59には期間限定で「CL・EL 2025-26 決勝トーナメントパス」を販売。税込7,480円の買い切りで、2026年6月30日(火)23:59までCL・ELの決勝トーナメント全試合などが視聴可能となる。

サービス料金(税込)配信内容
【期間限定】CL・EL 2025-26 決勝トーナメントパス
(販売期間：2026/1/30(金)12:00～2/28(土)23:59)		7,480円
[2026/6/30(火)23:59まで視聴可能]		・CL決勝トーナメント全試合
・EL決勝トーナメント全試合
・ECL決勝トーナメント注目試合
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入		990円(月額)
[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

モナコvsPSG チーム情報

モナコ vs パリ・サンジェルマン 予想スタメン

モナコHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-3-3

Home team crestPSG
16
フィリップ・ケーン
12
カイオ・エンリケ
5
ティロ・ケーラー
2
ヴァンデルソン
25
ヴォウト・ファエス
10
アレクサンドル・ゴロヴィン
4
ヨルダン・テゼ
6
デニス・ザカリア
28
ママドゥ・クリバリ
31
アンス・ファティ
9
フォラリン・バログン
39
マトヴェイ・サフォノフ
51
ウィリアム・パチョ
2
アクラフ・ハキミ
25
ヌーノ・メンデス
5
マルキーニョス
87
ジョアン・ネヴェス
17
ヴィティーニャ
33
ウォーレン・ザイール＝エメリ
10
ウスマン・デンベレ
7
フヴィチャ・クヴァラツヘリア
29
ブラッドリー・バルコラ

4-3-3

PSGAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • セバスチャン・ポコニョーリ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ルイス・エンリケ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

ASM
-直近成績

ゴールを許す
8/4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

PSG
-直近成績

ゴールを許す
10/5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

ASM

直近の 5 試合

PSG

1

Win

1

Draw

3

勝利

4

得点

9
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

順位表

