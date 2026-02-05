モナコ南野拓実やポール・ポグバがCL登録メンバー外に…ノックアウトフェーズプレーオフでPSGと対戦

モナコのチャンピオンズリーグ（CL）の登録メンバーから南野拓実やポール・ポグバが外れたようだ。フランス『RMC Sport』が伝えた。

昨シーズンに続き2シーズン連続でCLの舞台に立ったモナコは、苦戦を強いられながらもリーグフェーズで21位に入り、ノックアウトフェーズプレーオフ進出を決めた。そして、ラウンド16進出を懸けてリーグ・アンのライバルである昨シーズンのCL王者パリ・サンジェルマン（PSG）と対戦する。

2月の移籍市場を経て、各クラブ3名までCL登録メンバーの入れ替えが認められており、モナコも選手を変更。膝前十字靭帯断裂の重傷を負って長期離脱中の南野拓実とモハメド・サリスがメンバー外に。さらに、ポール・ポグバも登録メンバーから外れた。その一方で、新戦力のヴォウト・ファエスとシモン・アディングラが新たにメンバーに加わった。

南野とサリスは長期離脱によるメンバー外になった一方で、ドーピング違反による処分が解除され、昨夏にモナコに加入するもコンディション不良が続き、ここまでわずかに30分間のプレー時間しかなく、CL登録メンバーから外れたポグバについて、ジェネラルマネージャーのチアゴ・スクーロ氏はコメントした。

「（ポグバがいつトレーニングを再開できるかの問いに）明確な答えはない。まずは状況をはっきりさせるためのプロセスを構築する必要がある。まず最初はトレーニング場に戻ることで、それから試合に必要なフィットネスを取り戻していくことになる」