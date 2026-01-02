日本時間2026年1月4日(日)に行われる2025-26シーズンのリーグ・アン第17節で、南野拓実の所属するモナコと、オリンピック・リヨンが対戦する。

モナコvsリヨン｜試合日程・キックオフ時間

モナコvsオリンピック・リヨンは、日本時間1月4日(日)にモナコのホーム、スタッド・ルイ・ドゥで開催される。

大会：2025-26 リーグ・アン 第17節

日時：2026年1月4日(日) 1:00キックオフ／日本時間

対戦：モナコ vs オリンピック・リヨン

会場：スタッド・ルイ・ドゥ

モナコvsリヨン｜放送・配信予定

リーグ・アン第17節のモナコvsリヨンは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

モナコvsリヨンのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのリーグ・アンは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

モナコvsリヨン チーム情報

成績

両チームの対戦成績

順位表