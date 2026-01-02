このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
リーグ・アン
team-logoモナコ
Stade Louis II, Monaco
team-logoリヨン
モナコvsリヨンを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma

【1月4日】モナコvsリヨンのテレビ放送・ネット配信予定｜リーグ・アン第17節

【南野拓実所属】リーグ・アン2025−26第17節、モナコ対リヨンのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得

DMM×DAZNホーダイ

リーグ・アンはDAZNが独占配信！

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

リーグ・アン独占配信

DAZN月額プラン最安値で視聴

今すぐ登録

日本時間2026年1月4日(日)に行われる2025-26シーズンのリーグ・アン第17節で、南野拓実の所属するモナコと、オリンピック・リヨンが対戦する。

DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値！ポイント還元でさらにお得今すぐチェック

本記事では、ミランvsローマの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

モナコvsリヨン｜試合日程・キックオフ時間

モナコvsオリンピック・リヨンは、日本時間1月4日(日)にモナコのホーム、スタッド・ルイ・ドゥで開催される。

  • 大会：2025-26 リーグ・アン 第17節
  • 日時：2026年1月4日(日) 1:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：モナコ vs オリンピック・リヨン
  • 会場：スタッド・ルイ・ドゥ

DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値！ポイント還元でさらにお得今すぐチェック

モナコvsリヨン｜放送・配信予定

リーグ・アン第17節のモナコvsリヨンは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値！ポイント還元でさらにお得今すぐチェック

モナコvsリヨンのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのリーグ・アンは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

dmm dazn hodai new plan

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値！ポイント還元でさらにお得今すぐチェック

モナコvsリヨン チーム情報

モナコ vs リヨン 予想スタメン

モナコHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-3-3

Home team crestOL
1
ルーカス・フラデツキー
5
ティロ・ケーラー
2
ヴァンデルソン
12
カイオ・エンリケ
22
モハメド・サリス
11
マグネス・アクリウシェ
6
デニス・ザカリア
14
ミカ・ビエレス
28
ママドゥ・クリバリ
10
アレクサンドル・ゴロヴィン
9
フォラリン・バログン
1
ドミニク・グレイフ
16
アブネル・ヴィニシウス
3
ニコラス・タグリアフィコ
33
ハンス・ハテブール
21
ルーベン・クライファート
8
コランタン・トリッソ
44
カリス・メラー
23
タイラー・モートン
17
アフォンソ・モレイラ
10
パヴェル・シュルツ
20
マルティン・サトリアーノ

4-3-3

OLAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • セバスチャン・ポコニョーリ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • パウロ・フォンセカ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

ASM
-直近成績

ゴールを許す
4/3
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

OL
-直近成績

ゴールを許す
9/2
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

ASM

直近の 5 試合

OL

2

勝利

0

引分け

3

勝利

7

得点

7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

順位表

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0