【2月13日】モナコvsベンフィカのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ ノックアウトフェーズプレーオフ1stレグ

2024-25シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、ノックアウトフェーズプレーオフが日本時間2月13日(木)に開催。日本代表MF南野拓実の所属するモナコと、ベンフィカが対戦する。
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本記事では、モナコvsベンフィカのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。
モナコvsベンフィカの試合日程・キックオフ時間
UEFAチャンピオンズリーグ・ノックアウトフェーズプレーオフ1stレグのモナコvsベンフィカは、モナコのホーム「スタッド・ルイ・ドゥ」で開催される。
- 大会：UEFAチャンピオンズリーグ ノックアウトフェーズプレーオフ 1stレグ
- 日程：2025年2月13日(木)5:00キックオフ／日本時間
- カード：モナコ vs ベンフィカ
- 会場：スタッド・ルイ・ドゥ
モナコvsベンフィカの放送・配信予定
UEFAチャンピオンズリーグ、モナコvsベンフィカの試合は『WOWOW』ならびに『ABEMA de WOWSPO』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。
チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法WOWOW
2024-25シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は『WOWOW』がリーグフェーズから決勝までの全試合を独占中継・ライブ配信する。
リーグフェーズは注目試合、決勝トーナメント以降は全試合視聴できる『WOWOW月額加入』がおすすめ。
今シーズンから視聴パックによって、視聴可能試合が異なるので詳しくは以下の表をチェック。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ:96試合
・CL決勝トーナメント:全45試合
・ELリーグフェーズ:96試合
・EL決勝トーナメント:全45試合
・ECLリーグフェーズ:12試合
・ECL決勝トーナメント:29試合
|試合追加パス(PPV)
|各500円
|・CLリーグフェーズ:Matchday 1～8 各6試合
・ELリーグフェーズ:Matchday 1～8 各6試合
・ECLリーグフェーズ:Matchday 1～6 各2試合
※シーズンパス/試合追加パスはWOWOWオンデマンド放送同時配信は視聴不可
※一部ディレイ配信あり