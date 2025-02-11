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チャンピオンズリーグ2024-25をWOWOWオンデマンドで視聴！
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【2月13日】モナコvsベンフィカのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ ノックアウトフェーズプレーオフ1stレグ

チャンピオンズ リーグモナコ 対 ベンフィカモナコベンフィカ南野拓実

【南野拓実出場予定】2月13日開催のチャンピオンズリーグ(CL)ノックアウトフェーズプレーオフ1stレグ、モナコ対ベンフィカの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

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2024-25シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、ノックアウトフェーズプレーオフが日本時間2月13日(木)に開催。日本代表MF南野拓実の所属するモナコと、ベンフィカが対戦する。

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本記事では、モナコvsベンフィカのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

モナコvsベンフィカの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・ノックアウトフェーズプレーオフ1stレグのモナコvsベンフィカは、モナコのホーム「スタッド・ルイ・ドゥ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ ノックアウトフェーズプレーオフ 1stレグ
  • 日程：2025年2月13日(木)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：モナコ vs ベンフィカ
  • 会場：スタッド・ルイ・ドゥ

モナコvsベンフィカの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、モナコvsベンフィカの試合は『WOWOW』ならびに『ABEMA de WOWSPO』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

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チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

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2024-25シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は『WOWOW』がリーグフェーズから決勝までの全試合を独占中継・ライブ配信する。

リーグフェーズは注目試合、決勝トーナメント以降は全試合視聴できる『WOWOW月額加入』がおすすめ。

今シーズンから視聴パックによって、視聴可能試合が異なるので詳しくは以下の表をチェック。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ:96試合
・CL決勝トーナメント:全45試合
・ELリーグフェーズ:96試合
・EL決勝トーナメント:全45試合
・ECLリーグフェーズ:12試合
・ECL決勝トーナメント:29試合
試合追加パス(PPV)各500円・CLリーグフェーズ:Matchday 1～8 各6試合
・ELリーグフェーズ:Matchday 1～8 各6試合
・ECLリーグフェーズ:Matchday 1～6 各2試合

※シーズンパス/試合追加パスはWOWOWオンデマンド放送同時配信は視聴不可
※一部ディレイ配信あり

モナコvsベンフィカ チーム情報

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

ASM
-直近成績

ゴールを許す
9/11
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

BEN
-直近成績

ゴールを許す
13/12
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

ASM

直近の 4 試合

BEN

0

勝利

1

Draw

3

勝利

4

得点

7
2.5ゴール以上のゲーム
2/4
両チームが得点
2/4

順位表