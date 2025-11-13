このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ワールドカップ 欧州予選
team-logoモルドバ
Zimbru Stadium
team-logoイタリア
【11月14日】モルドバvsイタリアのテレビ放送・ネット配信予定｜W杯欧州予選

2026年の北中米ワールドカップ欧州予選第9節、モルドバ代表対イタリア代表のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2026年W杯欧州予選はいよいよ佳境！11月に第9節・最終節が開催

日本時間2025年11月14日(金)に行われる2026年の北中米ワールドカップ欧州予選で、モルドバ代表とイタリア代表が対戦する。

本記事では、モルドバvsイタリアの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

モルドバvsイタリア｜試合日程・キックオフ時間

モルドバvsイタリアは、日本時間11月14日(金)にモルドバのキシナウにある、スタディオヌル・ジンブルで開催される。

  • 大会：2026年W杯欧州予選 第9節
  • 日時：2025年11月14日(金) 4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：モルドバ代表 vs イタリア代表
  • 会場：スタディオヌル・ジンブル

モルドバvsイタリア｜放送・配信予定

W杯欧州予選のモルドバvsイタリアは『DAZN』がライブ配信を行う。

モルドバvsイタリアのおすすめ視聴方法

W杯欧州予選は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

モルドバvsイタリア チーム情報

モルドバ vs イタリア スタメン

モルドバHome team crest

5-3-2

フォーメーション

4-1-2-3

Home team crestITA
23
A. Kozhukhar
2
オレグ・レアブチュク
4
I. Revenco
14
アルトゥールクラチウン
3
M. Stefan
19
ダニエル・ダンブラバヌ
21
セルジュ・ペルチュン
22
C
ヴァディム・ラタ
7
アルトゥール・イオニタ
17
V. Postolachi
9
イオン・ニコラエスク
14
グリエルモ・ヴィカーリオ
2
ラウル・ベッラノーヴァ
19
アンドレア・カンビアーゾ
23
ジャンルカ・マンチーニ
4
アレッサンドロ・ボンジョルノ
16
C
ブライアン・クリスタンテ
10
ジャコモ・ラスパドリ
8
サンドロ・トナーリ
20
マッティア・ザッカーニ
11
ジャンルカ・スカマッカ
17
リッカルド・オルソリーニ

4-1-2-3

ITAAway team crest

MDA
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • リリアン・ポペスク

ITA
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ジェンナーロ・ガットゥーゾ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

成績

MDA
-直近成績

ゴールを許す
3/20
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

ITA
-直近成績

ゴールを許す
18/5
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

MDA

直近の 4 試合

ITA

0

勝利

0

引分け

4

勝利

1

得点

11
2.5ゴール以上のゲーム
2/4
両チームが得点
1/4

順位表

0