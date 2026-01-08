メッシやソンらプレーするアメリカでサッカー人気が加速…野球を上回って同国3番目の人気スポーツに

アメリカでのサッカー人気が加速している。

1994年にワールドカップを開催したものの、ヨーロッパや南米などと比べてサッカーがなかなか根付かなかったアメリカ。長年にわたって、アメリカンフットボール、バスケットボール、野球、アイスホッケーの4大スポーツに後塵を拝してきた。

それでも、1996年に最初のシーズンを迎えたメジャーリーグ・サッカー（MLS）の影響もあり、サッカー人気は徐々に高まりを見せてきた。それに伴い、サッカーは4大スポーツの1つアイスホッケーを抜いてアメリカで4番目に人気のスポーツであると考えられてきた。

さらに、近年はリオネル・メッシをはじめ、ソン・フンミンやトーマス・ミュラーらヨーロッパで大活躍した選手たちがMLSに挑戦。また、2026年夏にはカナダ、メキシコと3カ国共同開催でFIFAワールドカップが開催される。これが後押しする形となり、サッカーは野球を上回ってアメリカで3番目の人気スポーツになったようだ。

アメリカ『エコノミスト』によると、アメリカ一の人気スポーツはアメリカンフットボールで、人口の36％が同スポーツのファンのようで、それに続くのがバスケットボールで17％を誇る。そして、3位はサッカーで10％で、9％の野球を抜いて同国3番目の人気スポーツとなったようだ。

アメリカ人気スポーツのランキングは以下の通り。

1位：アメリカンフットボール 39％

2位：バスケットボール 17％

3位：サッカー 10％

4位：野球 9％

5位：アイスホッケー 4％

6位：テニス 3％

7位：格闘技（ボクシング・MMA） 3％

8位：ゴルフ 2％