MLS開幕節のテレビ放送・ネット配信予定｜ メジャーリーグ・サッカー2026最新試合日程

2026シーズンのアメリカ・メジャーリーグサッカー(MLS)が日本時間2月22日(日)に開幕、第1節の全15試合が2月22日(日)～23日(月)開催される。
本記事では、MLS開幕節全試合の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
MLS 第1節｜対戦カード
|日時
（日本時間)
|対戦カード
|配信予定
|2/22(日)
4:30
|セントルイス
vs シャーロット
|Apple TV
|2/22(日)
6:45
|シンシナティ
vs アトランタ・ユナイテッド(富樫敬真)
|Apple TV
|2/22(日)
9:30
|オーランド・シティ(塚田悠太郎)
vs ニューヨーク・レッドブルズ
|Apple TV
|2/22(日)
9:30
|DCユナイテッド(木島萌生)
vs フィラデルフィア・ユニオン
|Apple TV
|2/22(日)
9:30
|バンクーバー・ホワイトキャップス(高岳陽平)
vs レアル・ソルトレイク
|Apple TV
|2/22(日)
10:30
|オースティン
vs ミネソタ
|Apple TV
|2/22(日)
10:30
|FCダラス
vs トロント
|Apple TV
|2/22(日)
10:30
|ヒューストン・ダイナモ
vs シカゴ・ファイアー
|Apple TV
|2/22(日)
10:30
|ナッシュビル
vs ニューイングランド
|Apple TV
|2/22(日)
11:30
|ロサンゼルスFC
vs インテル・マイアミ
|Apple TV
|2/22(日)
12:30
|サンノゼ・アースクエイクス
vs カンザスシティ
|Apple TV
|2/22(日)
12:30
|ポートランド・ティンバーズ
vs コロンバス・クルー
|Apple TV
|2/22(日)
12:30
|サンディエゴFC
vs モントリオール
|Apple TV
|2/23(月)
9:00
|ロサンゼルス・ギャラクシー(吉田麻也・山根視来)
vs ニューヨーク・シティ
|Apple TV
|2/23(月)
11:15
|シアトル・サウンダーズ
vs コロラド・ラピッズ
|Apple TV
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はApple TV公式サイトや大会公式サイトにてご確認ください。
MLS 2026の放送・配信予定
|Apple TV
|無料トライアル視聴
MLS 2026の視聴方法
MLS 2026シーズンは、Apple TVが唯一の全試合配信プラットフォームとなる。レギュラーシーズンはもちろん、プレーオフやMLSカップまで、シーズンを通して視聴できる体制が整えられている。
2026年からは従来の「MLS Season Pass」が終了。Apple TVの基本サブスクリプション(月額900円)に統合される形となり、登録者は追加料金なしで全510試合を視聴可能となる。リーグスカップ、MLSオールスターゲーム、Campeones Cup、MLSカップ・プレーオフもすべて対象だ。
さらに、世界100以上の国と地域でブラックアウト(放送制限)なしのライブ配信・オンデマンド配信を実施。日本人選手が過去最多となる8名参戦するシーズンでもあり、日本市場向けのコンテンツ強化も進められている。7日間の無料トライアルを設けられている。
MLS 2026配信概要
- 配信プラットフォーム：Apple TV
- 対象試合：レギュラーシーズン全510試合＋全公式大会
- 追加料金：なし(Apple TV月額900円に含まれる)
- 視聴形態：ライブ配信＋オンデマンド
- 地域制限：ブラックアウトなし(世界100以上の国・地域)
- 無料トライアル：7日間