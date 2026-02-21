Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
mls-messi-yoshida-son-2025-26(C)Getty Images
Yuta Tokuma

MLS開幕節のテレビ放送・ネット配信予定｜ メジャーリーグ・サッカー2026最新試合日程

アメリカ1部メジャーリーグ・サッカー（MLS）2025-26シーズン最新節の試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

メッシ、ソン・フンミン、吉田麻也らが所属

Apple TV

メジャーリーグサッカーは、Apple TVが全試合配信！

7日間の無料トライアルも実施中。

メッシ、ソン・フンミン、吉田麻也らの出場試合を今すぐ視聴！

Apple TV

無料トライアルであり

今すぐ視聴

2026シーズンのアメリカ・メジャーリーグサッカー(MLS)が日本時間2月22日(日)に開幕、第1節の全15試合が2月22日(日)～23日(月)開催される。

Apple TVでMLSを全試合独占配信！7日間無料トライアルあり今すぐ視聴

本記事では、MLS開幕節全試合の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

MLS 第1節｜対戦カード

日時
（日本時間)		対戦カード配信予定
2/22(日)
4:30		セントルイス
vs シャーロット		Apple TV
2/22(日)
6:45		シンシナティ
vs アトランタ・ユナイテッド(富樫敬真)		Apple TV
2/22(日)
9:30		オーランド・シティ(塚田悠太郎)
vs ニューヨーク・レッドブルズ		Apple TV
2/22(日)
9:30		DCユナイテッド(木島萌生)
vs フィラデルフィア・ユニオン		Apple TV
2/22(日)
9:30		バンクーバー・ホワイトキャップス(高岳陽平)
vs レアル・ソルトレイク		Apple TV
2/22(日)
10:30		オースティン
vs ミネソタ		Apple TV
2/22(日)
10:30		FCダラス
vs トロント		Apple TV
2/22(日)
10:30		ヒューストン・ダイナモ
vs シカゴ・ファイアー		Apple TV
2/22(日)
10:30		ナッシュビル
vs ニューイングランド		Apple TV
2/22(日)
11:30		ロサンゼルスFC
vs インテル・マイアミ		Apple TV
2/22(日)
12:30		サンノゼ・アースクエイクス
vs カンザスシティ		Apple TV
2/22(日)
12:30		ポートランド・ティンバーズ
vs コロンバス・クルー		Apple TV
2/22(日)
12:30		サンディエゴFC
vs モントリオール		Apple TV
2/23(月)
9:00		ロサンゼルス・ギャラクシー(吉田麻也・山根視来)
vs ニューヨーク・シティ		Apple TV
2/23(月)
11:15		シアトル・サウンダーズ
vs コロラド・ラピッズ		Apple TV

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はApple TV公式サイトや大会公式サイトにてご確認ください。

Apple TVでMLSを全試合独占配信！7日間無料トライアルあり今すぐ視聴

MLS 2026の放送・配信予定

Apple TV無料トライアル視聴

Apple TVでMLSを全試合独占配信！7日間無料トライアルあり今すぐ視聴

MLS 2026の視聴方法

MLS 2026シーズンは、Apple TVが唯一の全試合配信プラットフォームとなる。レギュラーシーズンはもちろん、プレーオフやMLSカップまで、シーズンを通して視聴できる体制が整えられている。

2026年からは従来の「MLS Season Pass」が終了。Apple TVの基本サブスクリプション(月額900円)に統合される形となり、登録者は追加料金なしで全510試合を視聴可能となる。リーグスカップ、MLSオールスターゲーム、Campeones Cup、MLSカップ・プレーオフもすべて対象だ。

さらに、世界100以上の国と地域でブラックアウト(放送制限)なしのライブ配信・オンデマンド配信を実施。日本人選手が過去最多となる8名参戦するシーズンでもあり、日本市場向けのコンテンツ強化も進められている。7日間の無料トライアルを設けられている。

MLS 2026配信概要

  • 配信プラットフォーム：Apple TV
  • 対象試合：レギュラーシーズン全510試合＋全公式大会
  • 追加料金：なし(Apple TV月額900円に含まれる)
  • 視聴形態：ライブ配信＋オンデマンド
  • 地域制限：ブラックアウトなし(世界100以上の国・地域)
  • 無料トライアル：7日間

Apple TVでMLSを全試合配信！7日間無料トライアルで視聴可能今すぐ視聴

0