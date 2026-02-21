MLS開幕節のテレビ放送・ネット配信予定｜ メジャーリーグ・サッカー2026最新試合日程

2026シーズンのアメリカ・メジャーリーグサッカー(MLS)が日本時間2月22日(日)に開幕、第1節の全15試合が2月22日(日)～23日(月)開催される。

本記事では、MLS開幕節全試合の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

MLS 第1節｜対戦カード

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はApple TV公式サイトや大会公式サイトにてご確認ください。

MLS 2026の放送・配信予定

MLS 2026の視聴方法

MLS 2026シーズンは、Apple TVが唯一の全試合配信プラットフォームとなる。レギュラーシーズンはもちろん、プレーオフやMLSカップまで、シーズンを通して視聴できる体制が整えられている。

2026年からは従来の「MLS Season Pass」が終了。Apple TVの基本サブスクリプション(月額900円)に統合される形となり、登録者は追加料金なしで全510試合を視聴可能となる。リーグスカップ、MLSオールスターゲーム、Campeones Cup、MLSカップ・プレーオフもすべて対象だ。

さらに、世界100以上の国と地域でブラックアウト(放送制限)なしのライブ配信・オンデマンド配信を実施。日本人選手が過去最多となる8名参戦するシーズンでもあり、日本市場向けのコンテンツ強化も進められている。7日間の無料トライアルを設けられている。

MLS 2026配信概要