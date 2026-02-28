Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ohtani Getty Images
【SPOTV NOW】年間プランが期間限定で実質50%オフ！3/31まで早期割引キャンペーンを実施中
Yuta Tokuma

MLBでプレーする日本人選手の年俸一覧

【メジャーリーグ】アメリカのMLB（メジャーリーグ・ベースボール）を舞台に活躍する日本人選手の年俸を紹介する。

年間プランが期間限定で実質50％OFF

SPOTV NOW

『SPOTV NOW』はMLB 2026を徹底ライブ配信！

ドジャース戦は全試合日本語実況・解説付き

3/31(火)まで早期割引キャンペーンを実施中！

早期割引キャンペーン

年間プランが期間限定で実質50％OFF

今すぐ視聴

2026年シーズンも多くの日本人選手が世界最高峰の野球リーグ、メジャーリーグ・ベースボール（MLB）に挑戦する。ワールドシリーズ連覇を飾ったロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平や山本由伸、ベテラン投手ダルビッシュ有、今季からMLBに挑戦する侍ジャパンの岡本和真や村上宗隆らの年俸はいくらだろうか。

【SPOTV NOW】年間プランが期間限定で実質50%オフ！3/31まで早期割引キャンペーンを実施中割引価格で登録

本記事では、2026年シーズンのMLBでプレーする日本人選手の年俸を紹介する。

※『spotrac.com』参照。推定年俸は総額年俸/契約年数で算出。

MLBに参戦する日本人選手の年俸は？

選手名所属ポジション契約年数推定年俸
大谷翔平ロサンゼルス・ドジャース二刀流10年(～2033年)7000万ドル(約109億円)
山本由伸ロサンゼルス・ドジャース投手12年(～2035年)2710万ドル(約42億円)
今永昇太シカゴ・カブス投手1年(～2026年)2200万ドル(約34億円)
菊池雄星ロサンゼルス・エンゼルス投手3年(～2027年)2123万ドル(約33億円)
ダルビッシュ有サンディエゴ・パドレス投手6年(～2028年)1800万ドル(約28億円)
吉田正尚ボストン・レッドソックス外野手5年(～2027年)1800万ドル(約28億円)
今井達也ヒューストン・アストロズ投手3年(～2028年)1800万ドル(約28億円)
鈴木誠也シカゴ・カブス外野手5年(～2026年)1700万ドル(約27億円)
村上宗隆シカゴ・ホワイトソックス内野手2年(～2027年)1700万ドル(約27億円)
千賀滉大ニューヨーク・メッツ投手5年(～2027年)1500万ドル(約23億円)
岡本和真トロント・ブルージェイズ内野手4年(～2029年)1500万ドル(約23億円)
松井裕樹サンディエゴ・パドレス投手5年(～2028年)560万ドル(約9億円)
佐々木朗希ロサンゼルス・ドジャース投手-780万ドル(約12億円)
菅野智之コロラド・ロッキーズ投手1年(～2026年)510万ドル(約8億円)
小笠原慎之介ワシントン・ナショナルズ傘下投手2年(～2026年)175万ドル(約3億円)

【SPOTV NOW】年間プランが期間限定で実質50%オフ！3/31まで早期割引キャンペーンを実施中割引価格で登録

MLB日本人選手所属球団の開幕試合はいつ？

2026年シーズンのMLBは日本時間3月26日(木)に開幕。日本人選手の所属する球団は日本時間27日(金)からシーズン初戦を迎える。

球団
（選手）		試合日時ホーム/ビジター対戦相手
メッツ
（千賀滉大）		3/27(金)
2:15		ホームパイレーツ
ホワイトソックス
（村上宗隆）		3/27(金)
3:10		ビジターブルワーズ
ナショナルズ
（小笠原慎之介）		3/27(金)
3:20		ビジターカブス
カブス
（鈴木誠也・今永昇太）		3/27(金)
3:20		ホームナショナルズ
レッドソックス
（吉田正尚）		3/27(金)
5:10		ビジターレッズ
パドレス
（ダルビッシュ有・松井裕樹）		3/27(金)
5:10		ホームタイガース
エンゼルス
（菊池雄星）		3/27(金)
5:10		ビジターアストロズ
アストロズ
（今井達也）		3/27(金)
5:10		ホームエンゼルス
ブルージェイズ
（岡本和真）		3/28(土)
8:07		ホームアスレティックス
ロッキーズ
（菅野智之）		3/28(土)
8:10		ビジターマーリンズ
ドジャース
（大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希）		3/27(金)
9:30		ホームダイヤモンドバックス

※表記は日本時間

【SPOTV NOW】年間プランが期間限定で実質50%オフ！3/31まで早期割引キャンペーンを実施中割引価格で登録

MLB2026のおすすめ視聴方法

【SPOTV NOW】年間プランが期間限定で実質50%オフ！早期割引キャンペーンを実施中

spotv now mlb 2026 campaignSPOTV NOW

SPOTV NOW』では、2026年3月31日(火)までの期間限定で早期割引キャンペーンを実施している。

キャンペーン期間中に「プレミアム年間プラン」もしくは「ベーシック年間プラン」に申し込むと、月額プランで登録するより、実質50%お得な価格でサービスを利用できる。年間を通してMLBを視聴したい方は、月額プランで12か月登録するよりも実質半額となる年間プランへの登録がおすすめだ。

SPOTV NOW』では2026シーズンもスプリングトレーニングからポストシーズンまで視聴可能となる。レギュラーシーズンは大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャース戦においては全試合日本語実況・解説付きで配信するほか、日本人選手が出場する試合を中心に1日最大8試合ライブ配信する。

【3月31日まで】早期割引キャンペーンの参加方法

  1. 「SPOTV NOW」の登録ページから希望するプランを選択
  2. 会員登録、またはSNSアカウント(Facebook・Apple・Yahoo!)を用いてログイン
  3. 各種情報を入力し、登録完了後すぐに視聴可能！

【SPOTV NOW】年間プランが期間限定で実質50%オフ！3/31まで早期割引キャンペーンを実施中割引価格で登録

【MLB.tv】Amazon経由なら無料トライアルで視聴可能！

MLB.tv AmazonAmazon

まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス

  1. 「詳細を見る」をタップ。
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

『MLB.tv』でドジャース戦など日本人出場選手試合をライブ配信！Amazon経由なら無料体験あり今すぐ視聴

【MLB勢出場のWBCを独占配信】Netflixのおすすめ視聴方法

【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える

LYP netflix logo

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

また、「Netflix」単体でも『LYPプレミアム with Netflix』でも同ランクのプランの月額料金は変わらない。「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。

■LYPプレミアム with Netflixの登録方法

  1. LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
  2. 「プラン詳細を見る」をタップ
  3. 「お好みのプラン」を選ぶ
  4. 手順に沿って会員登録完了

Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料今すぐ登録

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

docomo bakuage netflix©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

  1. 爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
  2. 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
  3. ドコモの手続きサイトで申し込む
  4. Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならNetflix加入はドコモ経由がお得！お得なプランで加入

■料金プラン・還元率

 [Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)		[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)		[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活 MAX		15％還元(122pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]		20％還元(290pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]		20％還元(417pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
[ドコモ回線プラン]
ドコモ ポイ活 20
ahamo
eximo
ギガホ		ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]		ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]		ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
[ドコモ回線プラン]
irumo
ギガライト
その他回線		-ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)
ドコモ光契約なし：-		ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)
ドコモ光契約なし：-
Netflix各プランの特徴画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり		画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし		画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならNetflix加入はドコモ経由がお得！お得なプランで加入

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

0