MLBでプレーする日本人選手の年俸一覧

2026年シーズンも多くの日本人選手が世界最高峰の野球リーグ、メジャーリーグ・ベースボール（MLB）に挑戦する。ワールドシリーズ連覇を飾ったロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平や山本由伸、ベテラン投手ダルビッシュ有、今季からMLBに挑戦する侍ジャパンの岡本和真や村上宗隆らの年俸はいくらだろうか。

本記事では、2026年シーズンのMLBでプレーする日本人選手の年俸を紹介する。

※『spotrac.com』参照。推定年俸は総額年俸/契約年数で算出。

MLBに参戦する日本人選手の年俸は？

選手名 所属 ポジション 契約年数 推定年俸 大谷翔平 ロサンゼルス・ドジャース 二刀流 10年(～2033年) 7000万ドル(約109億円) 山本由伸 ロサンゼルス・ドジャース 投手 12年(～2035年) 2710万ドル(約42億円) 今永昇太 シカゴ・カブス 投手 1年(～2026年) 2200万ドル(約34億円) 菊池雄星 ロサンゼルス・エンゼルス 投手 3年(～2027年) 2123万ドル(約33億円) ダルビッシュ有 サンディエゴ・パドレス 投手 6年(～2028年) 1800万ドル(約28億円) 吉田正尚 ボストン・レッドソックス 外野手 5年(～2027年) 1800万ドル(約28億円) 今井達也 ヒューストン・アストロズ 投手 3年(～2028年) 1800万ドル(約28億円) 鈴木誠也 シカゴ・カブス 外野手 5年(～2026年) 1700万ドル(約27億円) 村上宗隆 シカゴ・ホワイトソックス 内野手 2年(～2027年) 1700万ドル(約27億円) 千賀滉大 ニューヨーク・メッツ 投手 5年(～2027年) 1500万ドル(約23億円) 岡本和真 トロント・ブルージェイズ 内野手 4年(～2029年) 1500万ドル(約23億円) 松井裕樹 サンディエゴ・パドレス 投手 5年(～2028年) 560万ドル(約9億円) 佐々木朗希 ロサンゼルス・ドジャース 投手 - 780万ドル(約12億円) 菅野智之 コロラド・ロッキーズ 投手 1年(～2026年) 510万ドル(約8億円) 小笠原慎之介 ワシントン・ナショナルズ傘下 投手 2年(～2026年) 175万ドル(約3億円)

MLB日本人選手所属球団の開幕試合はいつ？

2026年シーズンのMLBは日本時間3月26日(木)に開幕。日本人選手の所属する球団は日本時間27日(金)からシーズン初戦を迎える。

球団

（選手） 試合日時 ホーム/ビジター 対戦相手 メッツ

（千賀滉大） 3/27(金)

2:15 ホーム パイレーツ ホワイトソックス

（村上宗隆） 3/27(金)

3:10 ビジター ブルワーズ ナショナルズ

（小笠原慎之介） 3/27(金)

3:20 ビジター カブス カブス

（鈴木誠也・今永昇太） 3/27(金)

3:20 ホーム ナショナルズ レッドソックス

（吉田正尚） 3/27(金)

5:10 ビジター レッズ パドレス

（ダルビッシュ有・松井裕樹） 3/27(金)

5:10 ホーム タイガース エンゼルス

（菊池雄星） 3/27(金)

5:10 ビジター アストロズ アストロズ

（今井達也） 3/27(金)

5:10 ホーム エンゼルス ブルージェイズ

（岡本和真） 3/28(土)

8:07 ホーム アスレティックス ロッキーズ

（菅野智之） 3/28(土)

8:10 ビジター マーリンズ ドジャース

（大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希） 3/27(金)

9:30 ホーム ダイヤモンドバックス

※表記は日本時間

MLB2026のおすすめ視聴方法

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。