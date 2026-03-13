マウントがミズノブランドアンバサダー契約を締結。「MIZUNO α Ⅲ JAPAN」着用へ

ミズノはマンチェスター・ユナイテッドのMFメイソン・マウントとミズノブランドアンバサダー契約を締結したことを発表した。

チェルシーの下部組織出身のマウントは2021年にチャンピオンズリーグ優勝に貢献し、2023年にマンチェスター・ユナイテッドへ完全移籍。これまでプレミアリーグでは通算177試合で32ゴール・24アシストを記録している。

そのマウントとミズノブランドアンバサダー契約を締結したことにより、フットボールシューズ「MIZUNO α Ⅲ JAPAN（ミズノ アルファ スリー ジャパン）」を使用することに。シューズについて改良や開発に関するアドバイスをしつつ、今後の広報活動にも協力する。

マウントは「初めてミズノのスパイクを履いた瞬間、その特別さをすぐに感じました。スパイクは、ピッチと自分をつなぐ唯一の道具です。ミズノの品質やクラフトマンシップ、そしてフィット感には強く印象を受けました。箱から出してすぐに足を入れても、完璧にフィットしたことを覚えています。このスパイクには、細部へのこだわりや努力、そして信頼といった、僕が選手として大切にしている価値観がしっかりと表れていると感じています」と述べた。

なお、「MIZUNO α Ⅲ JAPAN」は、新たに軽量で柔らかいニットを採用し、3層のアッパー構造にアップデート。また、アッパーにステッチを施すことで、ニットの柔らかさを保ちつつ、過度な伸びを抑制し、フィッティングを追求したシューズとなっている。