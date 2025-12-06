このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
J3 リーグ
team-logoテゲバジャーロ宮崎
team-logo鹿児島ユナイテッドFC
GOAL

【12月7日】テゲバジャーロ宮崎vs鹿児島ユナイテッドFCのテレビ放送・ネット配信・無料視聴｜J2昇格プレーオフ2025準決勝

【J2昇格PO放送予定】12月7日開催の明治安田J2昇格プレーオフ2025準決勝、テゲバジャーロ宮崎対鹿児島ユナイテッドFCのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

単月契約可能！月額最安値

DMM×DAZNホーダイ

Jリーグプレーオフは「DMM×DAZNホーダイ」で視聴可能！

J1昇格PO、J2昇格PO、J3・JFL入れ替え戦を全試合配信

DMMポイントも付与。いつでも解約可能

DMM×DAZNホーダイ

Jリーグプレーオフを全試合配信

最安値で視聴

2025年12月7日(日)に行われる2025シーズンのJ2昇格プレーオフ準決勝で、テゲバジャーロ宮崎と鹿児島ユナイテッドFCが対戦する。

【J2昇格PO】宮崎vs鹿児島をライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！最安値で登録

本記事では、テゲバジャーロ宮崎vs鹿児島ユナイテッドFCの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

テゲバジャーロ宮崎vs鹿児島ユナイテッドFC｜試合日程・キックオフ時間

テゲバジャーロ宮崎vs鹿児島ユナイテッドFCは、12月7日(日)に宮崎のホーム、いちご宮崎新富サッカー場で開催される。

  • 大会：J2昇格プレーオフ2025 準決勝
  • 日時：2025年12月7日(日) 15:00キックオフ
  • 対戦：テゲバジャーロ宮崎 vs 鹿児島ユナイテッドFC
  • 会場：いちご宮崎新富サッカー場

【J2昇格PO】宮崎vs鹿児島をライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！最安値で登録

テゲバジャーロ宮崎vs鹿児島ユナイテッドFC｜放送・配信予定

J2昇格プレーオフ2025準決勝のテゲバジャーロ宮崎vs鹿児島ユナイテッドFCは『DAZN』と『Lemino』がライブ配信を行う。地上波は『NHK宮崎』が中継を行う。

Lemino 視聴はこちら
DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

【J2昇格PO】宮崎vs鹿児島をライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！最安値で登録

テゲバジャーロ宮崎vs鹿児島ユナイテッドFCのおすすめ視聴方法

明治安田J2昇格プレーオフ2025は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

dmm dazn hodai jleague 2025 kvDMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。J1昇格プレーオフ、J2昇格プレーオフ、J3・JFL入れ替え戦の全試合が視聴可能となる。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

【J2昇格PO】FC大阪vs金沢をライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆いつでも解約OK！DAZN月額プラン最安値で登録

【Lemino】J2昇格プレーオフを全試合無料ライブ配信！

lemino_premium_join_2025

Leminoでは、J2昇格プレーオフ全試合の無料ライブ配信および見逃し配信を行う。

J2昇格プレーオフは無料で視聴できるが、31日間無料トライアルがある『Leminoプレミアム』に登録すれば、過去の貴重な試合も見逃し視聴が可能に。映画やドラマなども見放題となるのでおすすめだ。

LeminoでJ2昇格プレーオフ全試合をライブ配信！プレミアム登録がおすすめ31日間無料トライアルに登録

テゲバジャーロ宮崎vs鹿児島ユナイテッドFC チーム情報

成績

TM
-直近成績

ゴールを許す
7/6
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

KAG
-直近成績

ゴールを許す
6/9
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

TM

直近の 5 試合

KAG

2

勝利

2

引分け

1

Win

9

得点

9
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

順位表

※本記事の配信情報は2025年12月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください

0