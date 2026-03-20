三笘薫との契約交渉を明かすブライトン指揮官「ここでプレーする価値を理解していると思う」

ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督はヤン・ポール・ファン・ヘッケと三笘薫の両選手が、現在の契約の最終シーズンに向けて、クラブにとって自分たちがいかに重要な存在であるかを認識していることを明らかにした。『The Argus』が伝えた。

ファン・ヘッケはブライトンがアメックス・スタジアムでリバプールと対戦する試合で先発出場が確実視されており、三笘も足首の負傷から復帰して出場可能となっている。

契約交渉について問われたヒュルツェラー監督は、金曜午前の記者会見で「選手たちとは非常に透明性の高い話し合いを進めていることは間違いない」と述べた。

「選手たちは自分たちの立場を理解していると思う。我々は彼らに何を求めているのか分かっている。彼らも我々が彼らに何を求めているのか分かっている。だから、透明性を保ち、将来について明確にすることは非常に重要だが、サッカーにおいて最も重要なことは常に今、現在を生きることだ」

「現在こそが、我々が、そして選手たちがコントロールできる唯一のものだ。結局のところ、どの選手にもビジョンがあり、キャリアにおける目標がある。でも、夢を追いかけることは重要ではない。今日あなたが優秀で、明日も優秀で、自分がコントロールできることをコントロールし続け、毎日最高の自分であろうと努力していれば、夢は自然とあなたのもとにやってくる。そうすれば何が起こるか分かるでしょうが、未来にあまり囚われすぎず、今に集中することが非常に重要だと思う。なぜなら、未来はあなたが影響を与えることはできないからね」

新たな契約を結ぶ可能性について尋ねられたヒュルツェラー監督は、「サッカーの世界では、誰もが知っているように、あらゆる可能性が考えられる」と話す。

「二人とも、私が一緒に仕事をするのが本当に楽しいと思っていることを分かっていると思う。彼らは二人ともこのクラブにとって非常に重要な選手だ。この意見を隠す必要はない」

「正直に言うと、結局のところ、影響を与えられるのは限られたことだけであり、常にクラブ側と選手側の二つの側面が存在する。しかし、彼らは皆、ブライトンでプレーすることの価値を理解していると思う。彼らは皆、ブライトンが自分たちに成長の機会を与え、世界最高峰のリーグで最高レベルのプレーをする機会を与えてくれたことを知っている。だから、これからどうなるか見てみよう」